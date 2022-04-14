Захави повторил рекорд ПСВ по количеству голов за сезон в еврокубках

Израильский нападающий нидерландского ПСВ Эран Захави забил в ворота «Лестера» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций, и это был уже его восьмой гол в текущей кампании. По этому показателю израильтянин повторил клубный рекорд ПСВ, который в 70-е годы дважды устанавливали Вилли ван дер Кюйлен (сезон 1974-1975), а также Джерри Дейкерс (1977-1978).

Однако, к сожалению, гол Захави оказался последним для него в текущей европейской кампании - ПСВ уступил и дальше, в полуфинал Лиги конференций, прошел английский «Лестер».