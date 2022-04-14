Мэддисон – третий бомбардир среди англичан во всех турнирах сезона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон уступает только двоим в списке самых результативных англичан, выступающих в пяти сильнейших лигах Европы.

Сегодняшний забитый мяч в ворота нидерландского «ПСВ» в рамках Лиги конференций стал для Мэддисона 14-м в сезоне – это его личный рекорд за всё время выступления в «Лестере».

Кроме того, это третий результат среди всех английских футболистов, представляющих клубы из топ-5 европейских чемпионатов: только Тэмми Абрахам («Рома») и Гарри Кейн («Тоттенхэм») имеют в своём активе больше забитых мячей – у них 23 и 22 гола соответственно.

«Лестер» сыграет в полуфинале третьего по значимости еврокубка благодаря гостевой победе над «ПСВ» со счётом 2:1.