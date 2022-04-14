«Лестер» впервые в истории выходит в полуфинал европейского турнира

Противостояния в европейских кубка входят в решающую стадию. Вчера и позавчера нас радовали и удивляли матчи Лиги чемпионов. Сегодня поклонники футбола примкнули к экранам в предвкушении матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Не смотря на менее низкую статусность турнира по сравнению с Лигой чемпионов в каждом из турниров было на что посмотреть. Во-первых на очередное противостояние «Ромы» и норвежского «Будё-Глимта». Во-вторых, вывеска ПСВ – «Лестер» могла бы потянуть даже на матч плей-офф главного европейского турнира. Но оба клуба пока пробуют силы в новом турнире от УЕФА.

Первая встреча, проходившая в Англии, завершилась вничью 0:0. А значит, что у коллектива из Эйндховена было небольшое преимущество за счёт родных стен. Это и принялся доказывать Марио Гётце, но его старания на первых минутах приводили только к попаданию в положение вне игры. Однако первый опасный момент создали гости. Мэддисон нашёл возможность для удара, развернулся и бил в нижний угол, но мяч угодил в Тезе. Следом Гётце нашёл возможность для того, чтобы «распечатать» Шмейхеля, но датский голкипер здорово сыграл в ситуации, переведя мяч через перекладину. Впоследствии Жуниор и Барнс обменялись дальними выстрелами. Появилось твёрдое ощущение, что сегодня игра не сможет завершиться без забитых мячей. И как только это чувство окрепло, то Эран Захави открыл счёт в матче. Гётце обокрал растерявшегося Тилеманса, выдал передача на израильского форварда, и 34-летний нападающий не промахнулся, не оставив шансов Шмейхелю. Тилеманс поспешил исправиться, но его заброс на голову Кастаню не стал голевым.

Под занавес первого тайма обе команды заметно подустали, уменьшив количество ударов по воротам соперника. А сразу после перерыва Шмейхелю пришлось потрудиться, чтобы отразить удар Гакло с 25 метров. Оба тренера не спешили с заменами: хозяев устраивал счёт на табло, гости добавляли в атаке. Мэддисон упустил очередной момент, но в этот раз за ПСВ здорово сыграл Мвого. Давление «Лестера» увеличивалось и логично вылилось в забитый за тринадцать минут до конца встречи забитый мяч. Неугомонный Мэддисон получил передачу с правого угла штрафной площади и в касание направил игровой снаряд под перекладину! Через несколько оборотов секундной стрелки «Лестер» мог оформлять победу и выходить в полуфинал в основное время, но Мвого отразил удар в упор от автора голевого паса Переса. Для англичан злую шутку сыграло новое правило – отмена гола на выезде.

Ещё бы год назад «Лестер» проходил в следующую стадию. Но сегодня матч должен был переходить в дополнительное время. Однако с этим был не согласен Рикарду. Вышедший на замену Лукман начал атаку «лис», отдал передачу на ещё одного свежего игрока Даку, который пробил в Мвого, а на добивании первым оказался Рикарду! ПСВ бросился отыгрываться, но голландцам просто не хватило времени. «Лестер» прошёл в полуфинал Лиги конференций.

Константин Лицин