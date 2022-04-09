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Футболист «Фейеноорда» установил новый клубный рекорд в еврокубках

09 Апреля 2022 • 00:52 Комментировать
Фейеноорд
3:3
Славия Прага
окончен

Голландский «Фейеноорд» сыграл вничью с чешской «Славией» в матче 1/4 финала Лиги конференций, а первый мяч в этом матче забил колумбийский футболист Луис Синистерра. Таким образом, он довел до девяти количество своих голов в текущем сезоне еврокубков.

Это - повторение рекорда для футболистов «Фейеноорда», который Синстерра делит еще с двумя игроками. В сезоне 1973-1974 те же девять мячей забил Лекс Схунмакер, и «Фейеноорд» в том сезоне выиграл Кубок УЕФА. В сезоне 2001-2002 то же самое сделал Пьер ван Хойдонк - и «Фейеноорд» снова стал обладателем Кубка УЕФА в тот год!

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Славия Славия Прага Пьер Ван Хойдонк Лекс Схунмакер
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