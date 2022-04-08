«Фейеноорд» установил новый рекорд для голландских клубов

Голландский «Фейеноорд» сыграл вничью с чешской «Славией» в матче 1/4 финала Лиги конференций, и ничья получилась очень результативной - 3:3. Таким образом, «Фейеноорд» добрался до показателя в тридцать шесть голов в текущем сезоне европейских кубков. Это - новый рекорд для нидерландских клубов.

Предыдущее достижение принадлежало «Аяксу» - тридцать пять голов в сезоне 2018-2019. Правда, это достижение было поставлено в Лиге чемпионов, в то время как «Фейеноорд» выступает в куда менее конкурентоспособной и престижной Лиге конференции.