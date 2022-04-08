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Лига конференций

«Фейеноорд» установил новый рекорд для голландских клубов

08 Апреля 2022 • 01:07 Комментировать
Фейеноорд
3:3
Славия Прага
окончен

Голландский «Фейеноорд» сыграл вничью с чешской «Славией» в матче 1/4 финала Лиги конференций, и ничья получилась очень результативной - 3:3. Таким образом, «Фейеноорд» добрался до показателя в тридцать шесть голов в текущем сезоне европейских кубков. Это - новый рекорд для нидерландских клубов.

Предыдущее достижение принадлежало «Аяксу» - тридцать пять голов в сезоне 2018-2019. Правда, это достижение было поставлено в Лиге чемпионов, в то время как «Фейеноорд» выступает в куда менее конкурентоспособной и престижной Лиге конференции.

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Фейеноорд
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окончен Фейеноорд 3:3 Славия Прага
окончен Будё-Глимт 2:1 Рома
окончен Лестер 0:0 ПСВ 2.30 3.50 2.95
окончен Марсель 2:1 ПАОК 1.47 4.20 7.50
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