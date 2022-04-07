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Лига конференций

«Лестер» и ПСВ не смогли выявить сильнейшего

07 Апреля 2022 • 23:58 Комментировать
Лестер
0:0
ПСВ
окончен

Футболисты «Лестера» и ПСВ не смогли определить победителя в первой встрече 1/4 финала Лиги конференций. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Футболисты ПСВ начали эту встречу мощно, и уже на 3-й минуте встречи Гётце, выйдя на ударную позицию, чудом не открыл счет в матче. «Лестер» смог ответить только в середине тайма после того, как Ихеаначо проверил реакцию голкипера в ворота, но тот не сплоховал. Барнс под занавес тайма у «Лестера» мог вывести команду вперед, но мяч упорно не лез в сетку.

После перерыва страсти на поле улеглись, и соперники начали показывать более академичный футбол, не наполненный голевыми и опасными моментами. «Лестер» пытался взять ситуацию в свои руки, а соперник в этот момент действовал в обороне, защищая свои ворота. Именно поэтому встреча завершилась нулевой ничьей и не принесла забитых мячей – 0:0.

Ответная встреча состоится через неделю, в Голландии.

Протокол игры  
Лестер 0:0ПСВ
Шмейхель КасперФофана УэслиЭванс ДжонниРикарду Перейра IIКастань ТимотиТилеманс ЮриМэддисон ДжеймсОлбрайтон МаркДьюсбери-Холл КирнанБарнс ХарвиИхеаначо Келечи
Запасные: Лукман АдемолаАмарти ДаниэльМаркал-Мадивадуа ВаньяДжастин ДжеймсДака ПэтсонБрэйбрук СэммиЯкупович ЭлдинЧодури ХамзаТомас ЛюкВестергор Янник
Мвого ИвонРамальо АндреЖуниор МауроБоскальи ОливьеМакс ФилиппСангаре ИбрахимМадуэке НониГакпо КодиВерман ЙоэйГётце МариоЗахави Эран
Запасные: Дроммел ЙоэлВертессен ЙорбеВан Гинкел МаркоТезе ДжорданБрума АрминдуВинисиус КарлосЛедесма РичардДеланге МаксимРомеро МаксимильяноДоан Рицу
07 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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