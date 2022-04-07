«Лестер» и ПСВ не смогли выявить сильнейшего

Футболисты «Лестера» и ПСВ не смогли определить победителя в первой встрече 1/4 финала Лиги конференций. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Футболисты ПСВ начали эту встречу мощно, и уже на 3-й минуте встречи Гётце, выйдя на ударную позицию, чудом не открыл счет в матче. «Лестер» смог ответить только в середине тайма после того, как Ихеаначо проверил реакцию голкипера в ворота, но тот не сплоховал. Барнс под занавес тайма у «Лестера» мог вывести команду вперед, но мяч упорно не лез в сетку.

После перерыва страсти на поле улеглись, и соперники начали показывать более академичный футбол, не наполненный голевыми и опасными моментами. «Лестер» пытался взять ситуацию в свои руки, а соперник в этот момент действовал в обороне, защищая свои ворота. Именно поэтому встреча завершилась нулевой ничьей и не принесла забитых мячей – 0:0.

Ответная встреча состоится через неделю, в Голландии.