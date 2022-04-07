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Шесть голов на двоих: «Фейеноорд» и «Славия» порадовали зрителей забитыми мячами

07 Апреля 2022 • 21:40 Комментировать
Фейеноорд
3:3
Славия Прага
окончен

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Славией» (3:3).

Счёт во встрече открыл Луис Синистерра на 10-й минуте, гости ответили голами Питера Олайинки и Коллинса Сора. «Фейеноорд» в концовке матча вернулся в игру после мяча Маркоса Сенеси, а Оркун Кекчю вывел хозяев поля вперёд. Но одержать победу голландцам было не суждено – на последней добавленной минуте ко второму тайму Ибрагим Траоре установил окончательный счёт – 3:3.

Ответный матч пройдёт в Праге 14 апреля. Начало встречи – 22:00 мск.

Протокол игры  
Фейеноорд 3:3Славия Прага
(1:0) Синистерра Луис10'   
  41'Олайинка Питер (1:1)
  67'Сор Коллинс (1:2)
(2:2) Сенеси Маркос74'   
(3:2) Кекчю Оркун86'   
  90'Траоре Ибрагим (3:3)
Марсиано ОфирПедерсен Маркус ГольмгренСенеси МаркосМаласиа ТиреллТраунер ГернотКекчю ОркунЭурснес ФредрикНелсон РайсТиль ГусСинистерра ЛуисЛинссен Брайан
Запасные: Валк СимБенита МимеирхельХендрикс ЙорритЯнсен ТейсДжаханбакш АлирезаДессерс СирильХендрикс РамонТоорнстра ЙенсКожокару ВалентинВалемарк Патрик
Коларж ОндржейГолеш ТомашБах АлександрКудела ОндрейДорли ОскарКачараба ТарасТаловеров МаксимYira SorТраоре ИбрагимОлайинка ПитерШранц Иван
Запасные: Тецл СтаниславСиротник ЯнAdam PudilМадсен Мадс ЭмильЛингр ОндржейМандоус Алеш
07 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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окончен Фейеноорд 3:3 Славия Прага
Идет 58 минута Будё-Глимт 1:1 Рома
Идет 61 минута Лестер 0:0 ПСВ 2.10 3.60 3.50
Идет 55 минута Марсель 2:1 ПАОК 1.50 4.40 6.80
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