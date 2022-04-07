Шесть голов на двоих: «Фейеноорд» и «Славия» порадовали зрителей забитыми мячами

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Славией» (3:3).

Счёт во встрече открыл Луис Синистерра на 10-й минуте, гости ответили голами Питера Олайинки и Коллинса Сора. «Фейеноорд» в концовке матча вернулся в игру после мяча Маркоса Сенеси, а Оркун Кекчю вывел хозяев поля вперёд. Но одержать победу голландцам было не суждено – на последней добавленной минуте ко второму тайму Ибрагим Траоре установил окончательный счёт – 3:3.

Ответный матч пройдёт в Праге 14 апреля. Начало встречи – 22:00 мск.