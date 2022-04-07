Шесть голов на двоих: «Фейеноорд» и «Славия» порадовали зрителей забитыми мячами

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Славией» (3:3).
Счёт во встрече открыл Луис Синистерра на 10-й минуте, гости ответили голами Питера Олайинки и Коллинса Сора. «Фейеноорд» в концовке матча вернулся в игру после мяча Маркоса Сенеси, а Оркун Кекчю вывел хозяев поля вперёд. Но одержать победу голландцам было не суждено – на последней добавленной минуте ко второму тайму Ибрагим Траоре установил окончательный счёт – 3:3.
Ответный матч пройдёт в Праге 14 апреля. Начало встречи – 22:00 мск.
Протокол игры
|(1:0) Синистерра Луис10'
|41'Олайинка Питер (1:1)
|67'Сор Коллинс (1:2)
|(2:2) Сенеси Маркос74'
|(3:2) Кекчю Оркун86'
|90'Траоре Ибрагим (3:3)
Марсиано Офир•Педерсен Маркус Гольмгрен•Сенеси Маркос•Маласиа Тирелл•Траунер Гернот•Кекчю Оркун•Эурснес Фредрик•Нелсон Райс•Тиль Гус•Синистерра Луис•Линссен Брайан
07 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).