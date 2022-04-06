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Лига конференций

Варди пропустит первый матч «Лестера» в четвертьфинале Лиге конференций

06 Апреля 2022 • 20:05 Комментировать
Лестер
...
ПСВ
2.15 3.60 3.25
07.04 22:00

Нападающий «Лестера» Джейми Варди пропустит первый четвертьфинальный матч Лиги конференций против «ПСВ Эйндховен». Об этом сообщает BBC.

Англичанин выбыл из строя с начала марта из-за травмы колена и отыграл всего 79 минут в этом календарном году.

«Трудно установить сроки возвращения. Он все еще чувствует боль в колене. Он может бегать и находится на улице, но когда он бьет по мячу, возникает проблема, так что нам придется разобраться в этом. Мне нужно будет поговорить с медицинской бригадой, чтобы узнать, в чем дело, но не похоже, что он слишком близок к тому, чтобы вернуться», – сказал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

Аналогичные проблемы с коленом также испытывают и вратарь Дэнни Уорд, защитник Райан Бертран и полузащитник Уилфред Ндиди.

При этом защитник Люк Томас восстановился после травмы подколенного сухожилия, и потенциально сможет принять участие в игре.

35-летний Варди – лучший бомбардир «Лестера» в этом сезоне. Он забил 12 голов в 24 матчах команды во всех турнирах.

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций между «Лестером» и «ПСВ» пройдет 7 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер ПСВ Брендан Роджерс Джейми Варди Лига конференций
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ЛЕСТЕР ПСВ
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07.04  19:45 Фейеноорд ... Славия Прага 1.95 3.75 3.85
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07.04  22:00 Лестер ... ПСВ 2.10 3.60 3.50
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