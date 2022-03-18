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Лига конференций

«Лестер», ПСВ, «Будё-Глимт» или «Рома» будут техническими хозяевами в финале Лиги конференций

18 Марта 2022 • 17:26 Комментировать

Завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций сезона 2021/22. Представляем полный список пар, которые сразятся за право попасть в полуфинальные поединки.

По итогам жеребьевки определились команды, которые станут номинальными хозяевами в финале Лиги конференций.

Победитель одной из команд «Лестера», ПСВ, «Будё-Глимта» или «Ромы» будет номинальным хозяином поля в финале турнира, который пройдет в Албании.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.

Лига конференций - новый турнир и он проходит впервые. Финал состоится 25 мая на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания). Действующий победитель Лиги конференций УЕФА напрямую пройдет в групповой этап Лиги Европы.

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