Определились возможные соперники по полуфиналу Лиги конференций

В полуфинале сыграют друг против друга:
«Лестер» (Англия) / ПСВ (Нидерланды) – «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия)
«Марсель» (Франция) / ПАОК (Греция) и «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Славия» Прага (Чехия)
Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.
Лига конференций - новый турнир и он проходит впервые. Финал состоится 25 мая на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания). Действующий победитель Лиги конференций УЕФА напрямую пройдет в групповой этап Лиги Европы.