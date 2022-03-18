«Будё-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» в 1/4 финала Лиги конференций и другие результаты жеребьевки

Завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций сезона 2021/22. Представляем полный список пар, которые сразятся за право попасть в полуфинальные поединки.

Результаты жеребьевки:

«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Рома» (Италия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Славия» Прага (Чехия)

«Марсель» (Франция) - ПАОК (Греция)

«Лестер» (Англия) - ПСВ (Нидерланды)

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.

Стоит отметить, что «Будё-Глимт», за который играет российский вратарь Никита Хайкин играла с «Ромой» в групповом этапе ЛК. Тогда норвежский клуб в дома разгромил итальянцев со счётом 6:1. Во втором матче команды сыграли вничью 2:2.

Лига конференций - новый турнир и он проходит впервые. Финал состоится 25 мая на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания). Действующий победитель Лиги конференций УЕФА напрямую пройдет в групповой этап Лиги Европы.