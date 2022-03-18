«Будё-Глимт» стал первым клубом из Норвегии в 21 веке, который вышел в 1/4 финала еврокубка

Футболисты «Будё-Глимта» сумели обыграть голландский АЗ в плей-офф Лиги конференций и вышли в четвертьфинал.

Норвежская команда по сумме двух матчей обыграла АЗ. Стоит отметить, что «Будё-Глимт» стал первым норвежским клубом в 21-м веке, которому удалось пробиться в четвертьфинал еврокубка. Последний раз до этой стадии в сезоне 1998/1999 доходила «Волеренга», которая пробивалась в четвертьфинал Кубка обладателей Кубков.

Напомним, что в составе «Будё-Глимта» выступает российский голкипер Никита Хайкин.