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Лига конференций

Моуринью едко поддел «Лацио»: «Мы играем дальше, а «Лацио» с Сарри пусть курят сигареты»

18 Марта 2022 • 07:38 Комментировать
Рома
1:1
Витесс
окончен

«Рома» вышла в 1/4 финала Лиги конференций, обыграв по сумме двух матчей голландский «Витесс». Это произошло на фоне неудачи «Лацио», который встречался с португальским «Порту» и благополучно вылетел из Лиги Европы. И, хотя класс «Порту» и «Витесса» несравним, Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы», счел произошедшее доказательством преимущества «Ромы» над «Лацио» и в своей привычной едкой манере прокомментировал произошедшее.

- Кто-то идет домой, а кто-то участвует в жеребьевке. Мы участвуем в жеребьевке. Я доволен матчем, но меня не радует то, что пришлось задействовать многих игроков, которые должны будут сыграть и в воскресенье против «Лацио», в то время как они будут курить сигареты вместе с Сарри, - цитирует эпатажного португальца La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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