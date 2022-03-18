Моуринью едко поддел «Лацио»: «Мы играем дальше, а «Лацио» с Сарри пусть курят сигареты»

«Рома» вышла в 1/4 финала Лиги конференций, обыграв по сумме двух матчей голландский «Витесс». Это произошло на фоне неудачи «Лацио», который встречался с португальским «Порту» и благополучно вылетел из Лиги Европы. И, хотя класс «Порту» и «Витесса» несравним, Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы», счел произошедшее доказательством преимущества «Ромы» над «Лацио» и в своей привычной едкой манере прокомментировал произошедшее.

- Кто-то идет домой, а кто-то участвует в жеребьевке. Мы участвуем в жеребьевке. Я доволен матчем, но меня не радует то, что пришлось задействовать многих игроков, которые должны будут сыграть и в воскресенье против «Лацио», в то время как они будут курить сигареты вместе с Сарри, - цитирует эпатажного португальца La Gazzetta Dello Sport.