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ПАОК вырвал путёвку в четвертьфинал Лиги конференций

18 Марта 2022 • 01:11 Комментировать
Гент
1:2
ПАОК
окончен

Греческий ПАОК пробился в четвертьфинал Лиги Конференций, вырвав победу у бельгийского «Гента». Гости первыми открыли счет в первом тайме, «Гент» сравнял его, но за пятнадцать минут до конца игры Дуглас снова вывел греческий клуб вперед и свое ПАОК уже не упустил.

В первом матче ПАОК также был сильнее, выиграв с минимальным счетом.

Протокол игры  
Гент 1:2ПАОК
  20'Креспо Хосе (0:1)
(1:1) Депуатр Лоран40'   
  77'Дуглас Гомес (1:2)
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17 марта. Стадион "Геламко" (Гент).

 

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окончен ЛАСК 4:3 Славия Прага
окончен Рома 1:1 Витесс 1.55 4.30 5.80
окончен Фейеноорд 3:1 Партизан
окончен Гент 1:2 ПАОК 1.65 3.70 5.70
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