ПАОК вырвал путёвку в четвертьфинал Лиги конференций

Греческий ПАОК пробился в четвертьфинал Лиги Конференций, вырвав победу у бельгийского «Гента». Гости первыми открыли счет в первом тайме, «Гент» сравнял его, но за пятнадцать минут до конца игры Дуглас снова вывел греческий клуб вперед и свое ПАОК уже не упустил.

В первом матче ПАОК также был сильнее, выиграв с минимальным счетом.