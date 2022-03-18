ПАОК вырвал путёвку в четвертьфинал Лиги конференций

Греческий ПАОК пробился в четвертьфинал Лиги Конференций, вырвав победу у бельгийского «Гента». Гости первыми открыли счет в первом тайме, «Гент» сравнял его, но за пятнадцать минут до конца игры Дуглас снова вывел греческий клуб вперед и свое ПАОК уже не упустил.
В первом матче ПАОК также был сильнее, выиграв с минимальным счетом.
Протокол игры
|20'Креспо Хосе (0:1)
|(1:1) Депуатр Лоран40'
|77'Дуглас Гомес (1:2)
Руф Дави•Окуму Джозеф•Нгадеу Майкл•Торунарига Джордан•Кастро-Монтес Алессио•Кумс Свен•Овусу Элиша•Вадис Оджиджа-Офоэ•Самуаз Матисс•Тиссудали Тарик•Депуатр Лоран
Пасхалакис Александрос•Виейринья•Креспо Хосе•Ингасон Сверрир•Лиратцис Элефтериос•Цингарас Теохарис•Шваб Штефан•Дуглас Гомес•Мург Томас•Бисесвар Диего•Акпом Чуба
17 марта. Стадион "Геламко" (Гент).