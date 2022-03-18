«Рома» на последних минутах вырвала путёвку в 1/4 финала Лиги конференций

Итальянская «Рома», имевшая в своём арсенале победу в первом матче против «Витесса» (1:0), сумела свести вторую встречу вничью – 1:1.
Ничейный результат и выход «Ромы» в четвертьфинал Лиги конференций стал возможен благодаря голу Тэмми Абрахама на 90-й минуте. За «Витесс» на 62-й минуте забил Максимилиан Виттек.
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций состоится сегодня, 18 марта.
Протокол игры
|62'Виттек Максимилиан (0:1)
|(1:1) Абрахам Тэмми90'
Патрисиу Руй•Смоллинг Крис•Кумбулла Мараш•Ибаньес Рожер•Пеллегрини Лоренцо•Мхитарян Генрих•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Винья Матиас•Верету Жордан•Абрахам Тэмми•Дзаньоло Николо
17 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).