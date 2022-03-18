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Лига конференций

«Рома» на последних минутах вырвала путёвку в 1/4 финала Лиги конференций

18 Марта 2022 • 00:59 Комментировать
Рома
1:1
Витесс
окончен

Итальянская «Рома», имевшая в своём арсенале победу в первом матче против «Витесса» (1:0), сумела свести вторую встречу вничью – 1:1.

Ничейный результат и выход «Ромы» в четвертьфинал Лиги конференций стал возможен благодаря голу Тэмми Абрахама на 90-й минуте. За «Витесс» на 62-й минуте забил Максимилиан Виттек.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций состоится сегодня, 18 марта.

Протокол игры  
Рома 1:1Витесс
  62'Виттек Максимилиан (0:1)
(1:1) Абрахам Тэмми90'   
Патрисиу РуйСмоллинг КрисКумбулла МарашИбаньес РожерПеллегрини ЛоренцоМхитарян ГенрихМэйтленд-Найлс ЭйнслиВинья МатиасВерету ЖорданАбрахам ТэммиДзаньоло Николо
Запасные: Боер ПьетроЗалевский НиколаДиавара АмадуЭль-Шаарави СтефанБове ЭдоардоКарсдорп РикДарбо ЭбримаШомуродов ЭлдорАфена-Гьян ФеликсКристанте БрианФузато ДаниэлПерес Карлес
Хауэн ЙерунРасмуссен ЯкобБазур РихедлиДухи ДанилоДаса ЭлазарВиттек МаксимилианДомджони ТониТронстад СондреУйсман ДанИкома ЛуисГрбич Адриан
Запасные: Райцигер ДаанВруг ПатрикМанхуф МиллионШуберт МаркусЯпи РомарикБёйтинк ТомасГбоо ЯннКорнелисс ЭнцоФредериксен Николай
17 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Копенгаген 0:4 ПСВ 3.60 3.85 1.95
окончен после доп. времени АЗ Алкмаар 2:2 Будё-Глимт
окончен ЛАСК 4:3 Славия Прага
окончен Рома 1:1 Витесс 1.55 4.30 5.80
окончен Фейеноорд 3:1 Партизан
окончен Гент 1:2 ПАОК 1.65 3.70 5.70
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