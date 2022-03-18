Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Семь голов и два удаления: «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги конференций

18 Марта 2022 • 00:57 Комментировать
ЛАСК
4:3
Славия Прага
окончен

Пражская «Славия» сумела в ответном матче сыграть вничью с австрийским ЛАСКом (3:3), что позволило ей выйти в четвертьфинал Лиги конференций.

Стоит отметить, что у «Славии» сразу два игрока получили красные карточки – Айхам Оусоу и Срджан Плавшич.

За ЛАСК дубль оформил Филип Визингер, ещё по одному мячу в концовке матча забили Андреас Грубер и Александер Шмидт. За «Славию» голы на свой счёт записали Питер Олайинка, Александр Бах и Коллинс Сор.

Первый матч между командами завершился в пользу «Славии» (4:1).

Жеребьёвка Лиги конференций состоится сегодня, 18 марта.

Протокол игры  
ЛАСК 4:3Славия Прага
  24'Олайинка Питер (0:1)
(1:1) Визингер Филип36'   
  37'Бах Александр (1:2)
  62'Сор Коллинс (1:3)
(2:3) Визингер Филип76'   
(3:3) Грубер Андреас88'   
(4:3) Шмидт Александер89'   
 
 
17 марта. Стадион "Raiffeisen Arena".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Славия Прага Ласк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ренн 2:1 Лестер 1.80 4.00 4.05
окончен Базель 1:2 Марсель 3.55 3.95 1.95
окончен Копенгаген 0:4 ПСВ 3.60 3.85 1.95
окончен после доп. времени АЗ Алкмаар 2:2 Будё-Глимт
окончен ЛАСК 4:3 Славия Прага
окончен Рома 1:1 Витесс 1.55 4.30 5.80
окончен Фейеноорд 3:1 Партизан
окончен Гент 1:2 ПАОК 1.65 3.70 5.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
01:01 · Лига конференций УЕФА
«Фейеноорд» вышел в 1/4 Лиги Конференций
00:59 · Лига конференций УЕФА
«Рома» на последних минутах вырвала путёвку в 1/4 финала Лиги конференций
00:57 · Лига конференций УЕФА
Семь голов и два удаления: «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги конференций
00:08 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» Хайкина не проигрывает на протяжении 30 матчей подряд
17 Марта
23:18 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» выбил из Лиги конференций АЗ
22:50 · Лига конференций УЕФА
Клуб Чалова вылетел из еврокубков, снова уступив «Марселю»
22:48 · Лига конференций УЕФА
«Лестер» проиграл, но вышел в 1/4 Лиги конференций
22:42 · Лига конференций УЕФА
«Копенгаген» разгромлен ПСВ в Лиге конференций
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Гент» — ПАОК: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Фейеноорд» — «Партизан»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Рома» — «Витесс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Копенгаген» — ПСВ: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:4
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Базель» — «Марсель»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Ренн» — «Лестер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
02:30 · Лига конференций УЕФА
Где смотреть матч «Рома» — «Витесс» онлайн 17 марта
Все новости
Рекомендуем