Семь голов и два удаления: «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги конференций

Пражская «Славия» сумела в ответном матче сыграть вничью с австрийским ЛАСКом (3:3), что позволило ей выйти в четвертьфинал Лиги конференций.

Стоит отметить, что у «Славии» сразу два игрока получили красные карточки – Айхам Оусоу и Срджан Плавшич.

За ЛАСК дубль оформил Филип Визингер, ещё по одному мячу в концовке матча забили Андреас Грубер и Александер Шмидт. За «Славию» голы на свой счёт записали Питер Олайинка, Александр Бах и Коллинс Сор.

Первый матч между командами завершился в пользу «Славии» (4:1).

Жеребьёвка Лиги конференций состоится сегодня, 18 марта.