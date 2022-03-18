Семь голов и два удаления: «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги конференций

Пражская «Славия» сумела в ответном матче сыграть вничью с австрийским ЛАСКом (3:3), что позволило ей выйти в четвертьфинал Лиги конференций.
Стоит отметить, что у «Славии» сразу два игрока получили красные карточки – Айхам Оусоу и Срджан Плавшич.
За ЛАСК дубль оформил Филип Визингер, ещё по одному мячу в концовке матча забили Андреас Грубер и Александер Шмидт. За «Славию» голы на свой счёт записали Питер Олайинка, Александр Бах и Коллинс Сор.
Первый матч между командами завершился в пользу «Славии» (4:1).
Жеребьёвка Лиги конференций состоится сегодня, 18 марта.
Протокол игры
|ЛАСК
|4:3
|Славия Прага
|24'Олайинка Питер (0:1)
|(1:1) Визингер Филип36'
|37'Бах Александр (1:2)
|62'Сор Коллинс (1:3)
|(2:3) Визингер Филип76'
|(3:3) Грубер Андреас88'
|(4:3) Шмидт Александер89'
17 марта. Стадион "Raiffeisen Arena".