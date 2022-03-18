«Будё-Глимт» Хайкина не проигрывает на протяжении 30 матчей подряд

Норвежский «Будё-Глимт» в ответном матче 1/8 финала Лики конференций сыграл вничью с голландским «АЗ» (2:2), что позволило команде выйти в четвертьфинал турнира.

Команда, цвета которой защищает российский 26-летний вратарь Никита Хайкин в первом матче победила со счетом 2:1. В ответной встрече «Будё-Глимт» сыграл с таким же счетом вничью, а в дополнительное время вырвал победу.

Таким образом, норвежский клуб имеет серию из 30 матчей без поражений. В последний раз команда проигрывала 5 августа 2021 года в первом полуфинальном матче квалификации к групповому турниру Лиги конференций. Тогда команда Хайкина уступила клубу из Косово «Приштина» (1:2), но в ответной встрече победила 2:0.

Четверьфинальные матчи пройдут 7 и 14 апреля. Жеребьевка самих четвертьфиналов состоится 18 марта в швейцарском Ньоне.