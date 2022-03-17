«Будё-Глимт» выбил из Лиги конференций АЗ

Норвежский клуб «Будё-Глимт» сумел свести к ничьей ответный поединок против голландского АЗ, хотя и проиграл в основное время после победы дома. Для выявления победителя потребовалось дополнительное время, и на 106-й минуте Сампстед Альфонс забил решающий мяч.
Прибавить и спасти ситуацию АЗ уже не сумел, хотя по ходу матча дважды выходил вперед и вел в счете.
Протокол игры
|(1:0) Павлидис Вангелис18'
|26'Пеллегрино Амаль (1:1)
|(2:1) Павлидис Вангелис30'
|105'Сампстед Альфонс (2:2)
17 марта. Стадион "АФАС" (Алкмаар).