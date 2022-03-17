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«Будё-Глимт» выбил из Лиги конференций АЗ

17 Марта 2022 • 23:18 Комментировать
АЗ Алкмаар
2:2
Будё-Глимт
окончен после доп. времени

Норвежский клуб «Будё-Глимт» сумел свести к ничьей ответный поединок против голландского АЗ, хотя и проиграл в основное время после победы дома. Для выявления победителя потребовалось дополнительное время, и на 106-й минуте Сампстед Альфонс забил решающий мяч.

Прибавить и спасти ситуацию АЗ уже не сумел, хотя по ходу матча дважды выходил вперед и вел в счете.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар 2:2Будё-Глимт
(1:0) Павлидис Вангелис18'   
  26'Пеллегрино Амаль (1:1)
(2:1) Павлидис Вангелис30'   
  105'Сампстед Альфонс (2:2)
 
 
17 марта. Стадион "АФАС" (Алкмаар).

 

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АЗ Алкмаар Будё-Глимт
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окончен после доп. времени АЗ Алкмаар 2:2 Будё-Глимт
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