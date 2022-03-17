Клуб Чалова вылетел из еврокубков, снова уступив «Марселю»

И во втором матче в рамках 1/8 финала Лиги Конференций швейцарский «Базель» уступил со счетом 1:2 марсельскому «Олимпику». Фёдор Чалов провел на поле весь матч, но отметиться результативными действиями не сумел.

«Базель» открыл счет первым, но в итоге не удержал даже ничьей. Европейский сзеон для швейцарской команды закончен.