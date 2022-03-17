Клуб Чалова вылетел из еврокубков, снова уступив «Марселю»

И во втором матче в рамках 1/8 финала Лиги Конференций швейцарский «Базель» уступил со счетом 1:2 марсельскому «Олимпику». Фёдор Чалов провел на поле весь матч, но отметиться результативными действиями не сумел.
«Базель» открыл счет первым, но в итоге не удержал даже ничьей. Европейский сзеон для швейцарской команды закончен.
Протокол игры
|(1:0) Ндой Дан63'
|74'Юндер Дженгиз (1:1)
|90'Ронжье Валентин (1:2)
Линднер Хайнц•Ланг Михаэль•Фрай Фабиан•Пельмар Анди•Тавареш Томаш•Эспозито Себастьяно•Миллар Лиам•Ндой Дан•Джака Таулант•Бургер Ваутер•Чалов Фёдор
17 марта. Стадион "Санкт-Якоб Парк".