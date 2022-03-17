«Лестер» проиграл, но вышел в 1/4 Лиги конференций

Английский «Лестер» уступил на выезде «Ренну» (1:2) в 1/8 финала Лиги конференций, но всё же смог выйти в четвертьфинал по сумме двух матчей.
За «Ренн» свои голы оформили Бенжамен Буриго и Флавьен Тэт, а единственный мяч за «Лестер» забил Уэсли Фофана, которого в итоге хватило для общей победы.
Напомним, что первый матч между этими командами завершилась победой англичан со счётом 2:0.
Жеребьёвка Лиги конференций состоится завтра, 18 марта.
Протокол игры
|(1:0) Буриго Бенжамен8'
|51'Фофана Уэсли (1:1)
|(2:1) Тэт Флавьен76'
Алемдар Доган•Траоре Амари•Омари Вармед•Агер Наиф•Трюффер Адриен•Майер Ловро•Мартен Жонас•Сантамария Батист•Буриго Бенжамен•Лаборд Гаэтан•Терье Мартен
17 марта. Стадион "Роазон Парк".