«Лестер» проиграл, но вышел в 1/4 Лиги конференций

Английский «Лестер» уступил на выезде «Ренну» (1:2) в 1/8 финала Лиги конференций, но всё же смог выйти в четвертьфинал по сумме двух матчей.

За «Ренн» свои голы оформили Бенжамен Буриго и Флавьен Тэт, а единственный мяч за «Лестер» забил Уэсли Фофана, которого в итоге хватило для общей победы.

Напомним, что первый матч между этими командами завершилась победой англичан со счётом 2:0.

Жеребьёвка Лиги конференций состоится завтра, 18 марта.