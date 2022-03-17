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Лига конференций

«Лестер» проиграл, но вышел в 1/4 Лиги конференций

17 Марта 2022 • 22:48 Комментировать
Ренн
2:1
Лестер
окончен

Английский «Лестер» уступил на выезде «Ренну» (1:2) в 1/8 финала Лиги конференций, но всё же смог выйти в четвертьфинал по сумме двух матчей.

За «Ренн» свои голы оформили Бенжамен Буриго и Флавьен Тэт, а единственный мяч за «Лестер» забил Уэсли Фофана, которого в итоге хватило для общей победы.

Напомним, что первый матч между этими командами завершилась победой англичан со счётом 2:0.

Жеребьёвка Лиги конференций состоится завтра, 18 марта.

Протокол игры  
Ренн 2:1Лестер
(1:0) Буриго Бенжамен8'   
  51'Фофана Уэсли (1:1)
(2:1) Тэт Флавьен76'   
Алемдар ДоганТраоре АмариОмари ВармедАгер НаифТрюффер АдриенМайер ЛовроМартен ЖонасСантамария БатистБуриго БенжаменЛаборд ГаэтанТерье Мартен
Запасные: Тэт ФлавьенДамержи ЭлиасДиуф ЭндиБелосьян ЖенуэльАссиньон ЛоренсУгочукву ЛеслиМелинг БиргерЧауна ЛумБонет ПепеГирасси СеруТель Матис
Шмейхель КасперТомас ЛюкФофана УэслиАмарти ДаниэльДжастин ДжеймсДьюзбери-Холл КирнанНдиди УилфредТилеманс ЮриБарнс ХарвиИхеаначо КелечиОлбрайтон Марк
Запасные: Chituru OdunzeЛукмен АдемолаМэддисон ДжеймсПерес АйосеРикарду Перейра IIЯкупович ЭлдинЧодури ХамзаВестергор Янник
17 марта. Стадион "Роазон Парк".

 

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окончен Ренн 2:1 Лестер 1.82 4.05 3.95
окончен Базель 1:2 Марсель 3.50 3.85 2.00
окончен Копенгаген 0:4 ПСВ 3.60 3.85 1.97
окончен после доп. времени АЗ Алкмаар 2:2 Будё-Глимт
Идет 21 минута ЛАСК 0:0 Славия Прага 2.90 3.55 2.42
Идет 21 минута Рома 0:0 Витесс 1.39 5.20 7.80
Идет 21 минута Фейеноорд 0:0 Партизан 1.44 4.80 7.40
Идет 21 минута Гент 0:1 ПАОК 1.86 3.65 4.30
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