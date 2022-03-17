«Копенгаген» разгромлен ПСВ в Лиге конференций

Датский «Копенгаген» уступил с крупным счётом в матче 1/8 финала Лиги конференций, проиграв на своём поле ПСВ (0:4).
Дубль за голландский клуб оформил Эран Захави, по одному голу на свой счёт записали Нони Мадуэке и Марио Гётце.
Первый матч завершился вничью – 4:4. Таким образом, в четвертьфинал по сумме двух игр вышел ПСВ.
Жеребьёвка Лиги конференций состоится завтра, 18 марта.
Протокол игры
|Копенгаген
|0:4
|ПСВ
|10'Захави Эран (0:1)
|38'Гётце Марио (0:2)
|79'Захави Эран (0:3)
|90'Мадуэке Нони (0:4)
Дроммел Йоэл•Макс Филипп•Боскальи Оливье•Тезе Джордан•Жуниор Мауро•Сангаре Ибрахим•Гутьеррес Эрик•Гётце Марио•Гакпо Коди•Доан Рицу•Захави Эран
17 марта. Стадион "Паркен" (Копенгаген).