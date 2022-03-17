«Копенгаген» разгромлен ПСВ в Лиге конференций

Датский «Копенгаген» уступил с крупным счётом в матче 1/8 финала Лиги конференций, проиграв на своём поле ПСВ (0:4).

Дубль за голландский клуб оформил Эран Захави, по одному голу на свой счёт записали Нони Мадуэке и Марио Гётце.

Первый матч завершился вничью – 4:4. Таким образом, в четвертьфинал по сумме двух игр вышел ПСВ.

Жеребьёвка Лиги конференций состоится завтра, 18 марта.