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Моуринью: Игроки «Ромы» стали лучше понимать друг друга

11 Марта 2022 • 09:47 Комментировать
Витесс
0:1
Рома
окончен

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами своим мнением по поводу игры римской команды в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций с голландским «Витессом».

Моуринью сказал, что для его команды этот матч был действительно очень сложным, но римляне очень здорово проявили себя в обороне и заслужили победу. Жозе отметил, что футболисты «Ромы» стали лучше понимать друг другу и теперь действуют более прагматично. Португалец добавил, что очень доволен тем, как команда проявляет себя в трудные моменты.

Напомним, что «Рома» минимально обыграла «Витесс» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Витесс Жозе Моуринью Лига конференций
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