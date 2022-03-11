Моуринью: Игроки «Ромы» стали лучше понимать друг друга

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами своим мнением по поводу игры римской команды в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций с голландским «Витессом».

Моуринью сказал, что для его команды этот матч был действительно очень сложным, но римляне очень здорово проявили себя в обороне и заслужили победу. Жозе отметил, что футболисты «Ромы» стали лучше понимать друг другу и теперь действуют более прагматично. Португалец добавил, что очень доволен тем, как команда проявляет себя в трудные моменты.

Напомним, что «Рома» минимально обыграла «Витесс» со счётом 1:0.