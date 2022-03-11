Милик повторил рекорд Папена

Польский футболист Аркадиуш Милик сделал дубль в матче Лиги конференции против «Базеля», и это был уже пятый матч кряду в рамках европейских турниров, в которых Милик забивает. Таким образом, польский нападающий повторил рекорд знаменитого Жана-Пьера Папена, который в сезоне 1988/1989 также забивал в пяти еврокубковых матчах подряд.

Милик перебрался в «Марсель» в прошлом году, ранее он выступал в составе «Наполи» и «Аякса». Папен выступал в «Марселе» с 1986 по 1992 год, выйдя с клубом в финал Кубка чемпионов в 1991 году. Но там французы проиграли югославской «Црвене Звезде» в серии пенальти.