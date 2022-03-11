«Базель» уступил «Марселю», Чалов сыграл 70 минут

В матче Лиги конференций между «Марселем» и «Базелем» сильнее оказалась французская команда, в ее составе два мяча забил польский форвард Аркадиуш Милик. Сразу же после его второго гола поле покинул российский нападающий Фёдор Чалов - он сыграл семьдесят минут, но не отметился результативными делами.

Свой гол «Базель» забил уже после его ухода с поля - на 79-й минуте Себастьяно Эспозито сократил отставание в счете.

Все решится в ответном матче через неделю.