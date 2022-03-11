«Базель» уступил «Марселю», Чалов сыграл 70 минут

В матче Лиги конференций между «Марселем» и «Базелем» сильнее оказалась французская команда, в ее составе два мяча забил польский форвард Аркадиуш Милик. Сразу же после его второго гола поле покинул российский нападающий Фёдор Чалов - он сыграл семьдесят минут, но не отметился результативными делами.
Свой гол «Базель» забил уже после его ухода с поля - на 79-й минуте Себастьяно Эспозито сократил отставание в счете.
Все решится в ответном матче через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Милик Аркадиуш19'
|(2:0) Милик Аркадиуш68'
|79'Эспозито Себастьяно (2:1)
Манданда Стив•Чалета-Цар Дуе•Ронжье Валентин•Колашинац Сеад•Салиба Вильям•Камара Бубакар•Жерсон Сантос•Гендузи Маттео•Пайе Димитри•Юндер Дженгиз•Милик Аркадиуш
Линднер Хайнц•Фрай Фабиан•Каттербах Ноа•Пельмар Анди•Тавареш Томаш•Эспозито Себастьяно•Касами Пайтим•Миллар Лиам•Ндой Дан•Джака Таулант•Чалов Фёдор
10 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).
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