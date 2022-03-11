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Лига конференций

«Базель» уступил «Марселю», Чалов сыграл 70 минут

11 Марта 2022 • 01:10 Комментировать
Марсель
2:1
Базель
окончен

В матче Лиги конференций между «Марселем» и «Базелем» сильнее оказалась французская команда, в ее составе два мяча забил польский форвард Аркадиуш Милик. Сразу же после его второго гола поле покинул российский нападающий Фёдор Чалов - он сыграл семьдесят минут, но не отметился результативными делами.

Свой гол «Базель» забил уже после его ухода с поля - на 79-й минуте Себастьяно Эспозито сократил отставание в счете.

Все решится в ответном матче через неделю.

Протокол игры  
Марсель 2:1Базель
(1:0) Милик Аркадиуш19'   
(2:0) Милик Аркадиуш68'   
  79'Эспозито Себастьяно (2:1)
Манданда СтивЧалета-Цар ДуеРонжье ВалентинКолашинац СеадСалиба ВильямКамара БубакарЖерсон СантосГендузи МаттеоПайе ДимитриЮндер ДженгизМилик Аркадиуш
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонБакамбу СедрикПерес ЛуанДе ла Фуэнте КонрадБамба Дьенг АмадуАльваро Гонсалес IIБалерди ЛеонардоЛирола ПольАрит АминПау Лопес
Линднер ХайнцФрай ФабианКаттербах НоаПельмар АндиТавареш ТомашЭспозито СебастьяноКасами ПайтимМиллар ЛиамНдой ДанДжака ТаулантЧалов Фёдор
Запасные: Бургер ВаутерНиколич ДжорджеЛопес СерхиоФернандеш Желсон IIХайдари АльбианПаласиос МатиасГебхардт ФеликсДжига НассерЧипперфилд ЛиамМалес Дариан
10 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Марсель Фёдор Чалов
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