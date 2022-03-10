Дзаньоло проводит свой сотый матч в футболке «Ромы»

«Рома» сражается с голландским «Витессом» в рамках Лиги конференций, и для полузащитника римского клуба Николо Дзаньоло эта игра - сотая в футболке «Ромы» во всех турнирах. Дзаньоло. которому двадцать два года, дебютировал в составе римского клуба в 2018 году, причем это произошло в матче с мадридским «Реалом».

Свой первый гол за «Рому» Дзаньоло забил в декабре того же года, поразив ворота «Сассуоло». В текущем сезоне на его счету два мяча в двадцати двух сыгранных матчах чемпионата.

Следить за событиями матча Лиги конференций между «Витессом» и «Ромой» можно посредством онлайн-трансляции.