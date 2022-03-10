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Лига конференций

Дзаньоло проводит свой сотый матч в футболке «Ромы»

10 Марта 2022 • 22:33 Комментировать
Витесс
0:1
Рома
окончен

«Рома» сражается с голландским «Витессом» в рамках Лиги конференций, и для полузащитника римского клуба Николо Дзаньоло эта игра - сотая в футболке «Ромы» во всех турнирах. Дзаньоло. которому двадцать два года, дебютировал в составе римского клуба в 2018 году, причем это произошло в матче с мадридским «Реалом».

Свой первый гол за «Рому» Дзаньоло забил в декабре того же года, поразив ворота «Сассуоло». В текущем сезоне на его счету два мяча в двадцати двух сыгранных матчах чемпионата.

Следить за событиями матча Лиги конференций между «Витессом» и «Ромой» можно посредством онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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окончен Витесс 0:1 Рома 3.10 3.65 2.24
окончен Партизан 2:5 Фейеноорд 2.80 3.40 2.60
окончен ПАОК 1:0 Гент 2.11 3.40 3.65
окончен Славия Прага 4:1 ЛАСК 2.03 3.55 3.75
10.03  23:00 Марсель ... Базель 1.76 3.75 4.90
10.03  23:00 ПСВ ... Копенгаген 1.67 4.00 5.20
10.03  23:00 Будё-Глимт ... АЗ Алкмаар
10.03  23:00 Лестер ... Ренн 1.98 3.75 3.70
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Сегодня, 10 Марта
22:33 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло проводит свой сотый матч в футболке «Ромы»
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20:15 · Лига конференций УЕФА
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20:15 · Лига конференций УЕФА
«Витесс» – «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
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