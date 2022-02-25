Определились все участники 1/8 финала Лиги Конференций

Завершились матчи 1/16 финала Лиги Конференций. Таким образом, определились все участники следующего раунда.

В 1/8 финала нового европейского клубного турнира сыграют: «Партизан», «Марсель», ПСВ, «Лестер», «Будё-Глимт», «Витесс», «Славия» и ПАОК - 8 команд, прошедших предыдущий раунд. И 8 команд, занявшие первые места в своих группах в Лиге Конференций: «Алкмаар», «Базель», «Гент», «Копенгаген», ЛАСК, «Ренн», «Рома», «Фейеноорд».

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги Конференций состоится уже сегодня, 25 февраля. Первые матчи следующего раунда состоятся 10 марта, а ответные – 17.