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Определились все участники 1/8 финала Лиги Конференций

25 Февраля 2022 • 01:40 Комментировать

Завершились матчи 1/16 финала Лиги Конференций. Таким образом, определились все участники следующего раунда.

В 1/8 финала нового европейского клубного турнира сыграют: «Партизан», «Марсель», ПСВ, «Лестер», «Будё-Глимт», «Витесс», «Славия» и ПАОК - 8 команд, прошедших предыдущий раунд. И 8 команд, занявшие первые места в своих группах в Лиге Конференций: «Алкмаар», «Базель», «Гент», «Копенгаген», ЛАСК, «Ренн», «Рома», «Фейеноорд».

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги Конференций состоится уже сегодня, 25 февраля. Первые матчи следующего раунда состоятся 10 марта, а ответные – 17.

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окончен Маккаби Тель-Авив 1:1 ПСВ 4.40 3.80 1.80
окончен Партизан 2:1 Спарта Прага 2.05 3.30 3.90
окончен Карабах 0:3 Марсель 3.45 3.55 2.10
окончен Будё-Глимт 2:0 Селтик
окончен Раннерс 1:3 Лестер 5.40 3.85 1.65
окончен после пенальти ПАОК 2:1 Митьюлланд
окончен Славия Прага 3:2 Фенербахче
окончен Витесс 2:0 Рапид Вена 1.80 3.80 4.40
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