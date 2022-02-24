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Лига конференций

«Карабах» завершил своё выступление в еврокубках, крупно уступив дома «Марселю»

24 Февраля 2022 • 22:40 Комментировать
Карабах
0:3
Марсель
окончен

В новом для Европы футбольном турнире – Лиге конференций – пришла пора ответных матчей на этапе стыков. Азербайджанский «Карабах» неплохо провёл групповой этап, заняв второе место после «Базеля», но в соперники получил грозный «Марсель», ставший третьим в группе Лиги Европы, пропустив вперёд себя «Галатасарай» и «Лацио». Зато французам удалось обогнать московский «Локомотив» и продлить для себя еврокубковый сезон, пусть и не в самом престижном турнире.

 

Протокол игры  
Карабах0:3Марсель
 12'Гуйе Пап (0:1)
 77'Гендузи Маттео (0:2)
 90'Де ла Фуэнте Конрад (0:3)
Гугешашвили ЛукаМедведев МаксимВешович МаркоМедина КевинГараев ГараАндраде ПатрикЗубир АбделлаОзобич ФилипКадиБайрамов ТуралВаджи Ибраима
Запасные: Гусейнов АббасАлмейда РичардАхмедзаде РустамДжафаргулиев ЭльвинИбрахимли ИсмаилАндраде ЛеоГусейнов БадавиРамазанов АминШейдаев РамильГурбанлы МусаМустафазаде БахлулБалаев Эмил
Манданда СтивСалиба ВильямПерес ЛуанЧалета-Цар ДуеГуйе ПапКамара БубакарГендузи МаттеоПайе ДимитриРонжье ВалентинБамба Дьенг АмадуБакамбу Седрик
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонМилик АркадиушДе ла Фуэнте КонрадКолашинац СеадАльваро Гонсалес IIБалерди ЛеонардоЛирола ПольАрит АминЮндер ДженгизПау ЛопесЖерсон Сантос
24 февраля. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

Более высокий класс французской команды сказался уже в первом матче во Франции, где «Карабах» уступил, пропустив трижды, но при этом азербайджанцы смогли забить довольно важный гол, который давал шансы на ответную встречу. Футболисты из Азербайджана попытались взять под свой контроль домашний поединок, но «Марсель» довольно быстро дал знать, что надежды сопернику давать не планирует.

Уже на 12-й минуте встречи Пайе выдал отличный навес в штрафную площадь, где Пап Гуйе сыграл на опережение и отправил мяч в створ ворот Луки Гугешашвили. Казалось, исход противостояния уже понятен, но футболисты «Карабаха» не стали сдаваться и продолжили встречу, как будто ничего не случилось. Хозяева много навешивали, зарабатывали стандарты, но всерьёз потревожить Стива Манданда им не удавалось.

Гол назревал, и он случился ближе к концовке, но арбитр утроил любопытные разбирательства, сначала гол отменив, потом всё же его зафиксировав, а в итоге вновь отменив, усмотрев в игре Ваджи применение руки. Всерьёз выяснив отношения, игроки «Карабаха» продолжили атаковать с большим желанием, но Манданда серьёзных проблем в первом тайме всё же не испытал.

Не изменился рисунок встречи и после перерыва. «Карабах» продолжил идти вперёд, имея весомое преимущество по ударам, но при этом серьёзных проблем у Манданда по-прежнему не возникало. Хозяева усилили атаку, выпустив атакующих футболистов, в том числе и не безызвестного российскому болельщику Рамиля Шейдаева. Футболисты «Карабаха» продолжали старательно атаковать, навешивать, зарабатывать стандартные моменты, но оборона «Марселя» с попытками соперника справлялась.

При этом и сами французы не сильно стремились в атаку, хотя контратаки периодически разгоняли. Одна из них и стала развязкой в матче. Димитри Пайе протащил мяч с левого фланга в центр, отыграл на Гендузи, который отличным кручёным ударом поразил ближний угол ворот Луки Гугешашвили. За минуту до конца Маттео мог забить ещё, но вратарь «Карабаха» справился с его выходом один на один.

И всё же французы довели дело до разгрома. У игроков азербайджанской команды окончательно опустились руки, и в уже добавленное арбитром время американский футболист Конрад Де ла Фуэнте поставил финальную точку уверенном ударом мимо голкипера. «Марсель» в режиме экономии сил одержал ещё одну победу на азербайджанским клубом и продолжает своё еврокубковое путешествие.

Андрей СЕРГЕЕВ

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окончен Партизан 2:1 Спарта Прага 1.92 3.50 4.20
окончен Карабах 0:3 Марсель 3.65 3.45 2.07
окончен Будё-Глимт 2:0 Селтик
окончен Раннерс 1:3 Лестер 5.60 3.80 1.65
Идет 45 минута ПАОК 2:0 Митьюлланд 2.04 3.40 3.90
Идет 45 минута Славия Прага 2:1 Фенербахче 2.14 3.50 3.50
Идет 45 минута Витесс 2:0 Рапид Вена 1.70 3.95 5.00
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