Роджерс: «Мы выглядели динамично»

«Лестер» обыграл в матче Лиги конференций УЕФА датский клуб «Рандерс» со счетом 4:1, частично реабилитировавшись перед своими фанами за неудачные выступления в чемпионате Англии, где «лисы» не могут выиграть с конца декабря прошлого года. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс доволен игрой своих подопечных.

- Мы возвращаемся в форму. Я увидел хорошую игровую динамику. Наша цель на оставшуюся часть сезона - как можно выше финишировать в чемпионате и победить в этом турнире. Важно хорошо закончить сезон, это всегда помогает лучше подготовиться к следующему сезону, - заявил Роджерс, слова которого приводит BBC Sport.