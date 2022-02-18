Милик зарешал за три минуты: «Марсель» обыграл «Карабах» благодаря дублю польского форварда

В матче плей-офф Лиги конференций «Марсель» принимал «Карабах» из Азербайджана.

Новомодная Лига конференций тоже открыла плей-офф стадией 1/16 финала. И образовалась там довольно любопытная пара. «Марсель», победивший в группе Лиги Европы только «Локомотив», свалился в турнир рангом ниже и попал на «Карабах». Азербайджанцы же из кубка в кубок не прыгали. Они заняли второе место в своей группе Лиги конференций, уступив только «Базелю», за который тогда пылил Артур Кабрал, а теперь его заменил Фёдор Чалов.

Вопреки ожиданиями гости начали матч очень смело. На «Велодроме» совсем не тушевался «Карабах», предложив хозяевам обоюдоострую игру. Выпады Озобича и компании даже смотрелись опаснее. Фланговые проходы, прострелы (дважды оборона «Марселя» выносила в панике), давление. Но завершения не хватало. Опытный Манданда опережал форвардов, а иногда Ваджи слишком торопился сам.

«Марсель» сдерживал «Карабах», колол в ответ, но было видно, что французы экономят силы для рывка. И это решающее ускорение случилось в концовке первого тайма. Подопечные Хорхе Сампаоли обложили штрафную «Карабаха» угловыми ударами, третий из которых (поданный кряду) стал голевым. Аркадиуш Милик высоко выпрыгнул на линии вратарской, голкипер ошибся на выходе, и пробить по опустевшему створу поляку уже не составило большого труда – 1:0.

А через три минуты положение «Карабаха» и вовсе стало плачевным. Кевин Медина ужасной передачей подарил мяч Гуйе. Пап моментально осмотрелся и отдал на Милика, в одиночестве находившегося на линии штрафной площади. Аркадиушу осталось только развернуться и без помех расстрелять Гугешашвили. Польский нападающий с этой задачей справился спокойно – 2:0.

Во втором тайме игра не разгоралась, хотя обмены ударами происходили. «Карабах» пытался что-то изменить, особенно активен был Зубир. Именно Абделла продрался по левому краю и прострелил под себя на Андраде. Патрик пробил в касание, заставив зазвенеть ближнюю к себе штангу. «Марсель» тут же ответил. Пап Гуйе на линии штрафной площади накрутил соперника и пробил в самый уголок – Лука Гугешашвили свою команду выручил.

Команды друг друга сильно не удивляли, зато Хорхе Сампаоли постарался, на 70-й минуте провернув четверную замену – чуть ли не половину команды сменил тренер «Марселя». Это не помешало хозяевам одержать победу, правда, не столь уверенную. В концовке «Карабаху» удалось забить один гол, который сохраняет интригу в противостоянии. Зубир нашёл пасом Андраде, тот прострелил, а Кади замкнул дальнюю штангу. Но французы вернули удобный счёт, забив третий в компенсированное время. Гендузи с Дьенгом разыграли на двоих, последний навесил на противоположный угол вратарской, откуда в касание пробил Димитри Пайе - 3:1.