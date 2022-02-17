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Роджерс забыл, что «Лестер» выступает в Лиге Конференции - но теперь хочет выиграть трофей

17 Февраля 2022 • 05:49 Комментировать
Лестер
...
Раннерс
1.28 5.70 11.00
Через 15 ч. 59 мин.

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс признался, что в какой-то момент забыл о том, что после вылета из группового раунда Лиги Европы его команда, тем не менее, попала в сетку Лиги конференций УЕФА. В Лиге Европы «Лестер» не преуспел в группе, в которой дальше прошли «Наполи» и московский «Спартак».

- Сперва я не понял, что мы попали в этот турнир. Но, уж так как мы в этом турнире, то хотим выиграть его. Сделаем все для этого, - приводит слова Роджерса BBC Sport.

В четверг, 17 февраля, «Лестеру» предстоит сразиться с датским клубом «Раннерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс
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