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Лига конференций

​Новичок «Краснодара» вспомнил матч с «Ромой», в котором он стал героем

13 Февраля 2022 • 16:45 Комментировать

В зимнее трансферное окно в «Краснодар» перешёл Эрик Ботхейм. Осенью он отметился дублем и ассистентским хет-триком в игре «Будё-Глимт» против «Ромы» в Лиге конференций. Давая интервью пресс-службе «Краснодара», Ботхейм вспомнил тот матч.

«Да, это было сюрреалистично! Какое-то время я не мог поверить, что мне это не приснилось», - вспомнил Ботхейм свои ощущения.

При этом футболист отметил, что он быстро переключился на следующий матч, ведь «Будё-Глимт» вёл борьбу за чемпионство.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведёт 27 февраля – против «Локомотива» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Краснодар Будё-Глимт Эрик Ботхейм
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