​Новичок «Краснодара» вспомнил матч с «Ромой», в котором он стал героем

В зимнее трансферное окно в «Краснодар» перешёл Эрик Ботхейм. Осенью он отметился дублем и ассистентским хет-триком в игре «Будё-Глимт» против «Ромы» в Лиге конференций. Давая интервью пресс-службе «Краснодара», Ботхейм вспомнил тот матч.

«Да, это было сюрреалистично! Какое-то время я не мог поверить, что мне это не приснилось», - вспомнил Ботхейм свои ощущения.

При этом футболист отметил, что он быстро переключился на следующий матч, ведь «Будё-Глимт» вёл борьбу за чемпионство.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведёт 27 февраля – против «Локомотива» на своём поле.