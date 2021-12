​Пиццерия высмеяла «Тоттенхэм»

«Тоттенхэму» было засчитано техническое поражение за несостоявшийся матч Лиги конференций против «Ренна» из-за вспышки коронавируса в клубе. Как следствие, «шпоры» вылетели из еврокубков.

На этот счёт пошутить решила пиццерия Domino’s. На своей страничке в «Твиттере» она опубликовала фотографию, на которой человек показывает на пустую полку и будто бы говорит: «Посмотри, как много».

«Фанаты «Тоттенхэма» ведут себя так, будто никогда не хотели, чтобы трофей Лиги конференций оказался бы на их полке с трофеями», - говорится в сообщении пиццерии.

Spurs fans acting like they never wanted the Europa Conference League in their trophy cabinet… pic.twitter.com/VjDfpN0tQn