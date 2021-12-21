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Лига конференций

​Пиццерия высмеяла «Тоттенхэм»

21 Декабря 2021 • 19:26 Комментировать

«Тоттенхэму» было засчитано техническое поражение за несостоявшийся матч Лиги конференций против «Ренна» из-за вспышки коронавируса в клубе. Как следствие, «шпоры» вылетели из еврокубков.

На этот счёт пошутить решила пиццерия Domino’s. На своей страничке в «Твиттере» она опубликовала фотографию, на которой человек показывает на пустую полку и будто бы говорит: «Посмотри, как много».

«Фанаты «Тоттенхэма» ведут себя так, будто никогда не хотели, чтобы трофей Лиги конференций оказался бы на их полке с трофеями», - говорится в сообщении пиццерии.

 

В комментариях фанаты обрушились с критикой на пиццерию, указывая на плохую продукцию и предрекая потерю клиентов.

Остаётся добавить, что «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал трофей в 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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