Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

​Конте надеется, что УЕФА отменит решение, из-за которого «Тоттенхэм» вылетел из еврокубков

21 Декабря 2021 • 17:59 Комментировать

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ренном» не был сыгран из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. «Шпорам» засчитали поражение, и они вылетели из Лиги конференций. По поводу ситуации высказался Антонио Конте.

«Конечно, это невероятное и несправедливое решение. Мы не сыграли, потому что у нас было много игроков с коронавирусом. Власти остановили наши тренировки, закрыли наш тренировочный центр. Решение УЕФА для нас кажется невероятным.

Это несправедливо. Всё должно решаться на поле, а не так. Я разочарован решением УЕФА и не понимаю его. Надеюсь, что-то может измениться. Мы не виноваты. УЕФА принял это решение, но его ещё можно изменить», - слова Конте приводит Mirror.

Судя по всему, «Тоттенхэм» будет подавать апелляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
19:26 · Лига конференций УЕФА
​Пиццерия высмеяла «Тоттенхэм»
17:59 · Лига конференций УЕФА
​Конте надеется, что УЕФА отменит решение, из-за которого «Тоттенхэм» вылетел из еврокубков
20 Декабря
19:45 · Лига конференций УЕФА
​«Тоттенхэм» может подать иск после вылета из еврокубков слухи
16:58 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вошёл в историю английского футбола благодаря вылету из Лиги конференций 5
13:29 · Лига конференций УЕФА
УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче с «Ренном»
13 Декабря
16:33 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» и «Лестер» узнали соперников в Лиге конференций
12 Декабря
20:44 · Лига конференций УЕФА
​Азербайджанские «скакуны» ждут соперника: жеребьёвка Лиги конференций
11 Декабря
13:24 · Лига конференций УЕФА
Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» не состоится 2
10 Декабря
19:22 · Лига конференций УЕФА
​Моуринью обратился к украинской «Заре» 1
00:57 · Лига Европы
«Галатасарай» удержал нули с «Лацио», «Карабах» проиграл «Базелю», Лунёв дебютировал в «Байере»
09 Декабря
22:40 · Лига конференций УЕФА
«Заря» отобрала очки у лидера, «Рома» обыграла софийский ЦСКА и стала первой
20:19 · Лига конференций УЕФА
«ЦСКА» София - «Рома» - 2:3 (закончен)
00:23 · Лига конференций УЕФА
Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» в Лиге конференций не состоится из-за вспышки коронавируса у англичан 5
08 Декабря
19:36 · Лига конференций УЕФА
Моуринью: «COVID, травмы и дисквалификации, всё это вместе - перебор»
07 Декабря
19:50 · Лига конференций УЕФА
​В УЕФА прокомментировали ситуацию с матчем «Тоттенхэм» - «Ренн»
Все новости
Рекомендуем