​Конте надеется, что УЕФА отменит решение, из-за которого «Тоттенхэм» вылетел из еврокубков

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ренном» не был сыгран из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. «Шпорам» засчитали поражение, и они вылетели из Лиги конференций. По поводу ситуации высказался Антонио Конте.

«Конечно, это невероятное и несправедливое решение. Мы не сыграли, потому что у нас было много игроков с коронавирусом. Власти остановили наши тренировки, закрыли наш тренировочный центр. Решение УЕФА для нас кажется невероятным.

Это несправедливо. Всё должно решаться на поле, а не так. Я разочарован решением УЕФА и не понимаю его. Надеюсь, что-то может измениться. Мы не виноваты. УЕФА принял это решение, но его ещё можно изменить», - слова Конте приводит Mirror.

Судя по всему, «Тоттенхэм» будет подавать апелляцию.