Из-за вспышки коронавируса «Тоттенхэм» не смог принять «Ренн» в шестом туре групповой стадии Лиги конференций. Лондонский клуб отчаянно пытался найти дату (по правилам УЕФА игру нужно было провести до 31 декабря), но договориться так и не удалось. При этом «шпоры», как пишет Daily Mail, предлагали разные варианты и даже были готовы сыграть во Франции. В итоге УЕФА признал игру несостоявшейся и засчитал «Тоттенхэму» поражение 0:3. Из-за этого клуб вылетел из еврокубков.

«Тоттенхэм» может рассмотреть возможность направить жалобу в Спортивный арбитражный суд, но не хочет этого делать. Daily Mail понимает, что клуб может обратиться в суды по другим причинам, связанным с их вылетом из еврокубков, включая потерю доходов», - говорится на страницах издания.