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Лига конференций

УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче с «Ренном»

20 Декабря 2021 • 13:29 Комментировать
Тоттенхэм
0:3
Ренн
окончен

В УЕФА приняли решение по судьбе несостоявшегося поединка группового этапа Лиги конференций между французским «Ренном» и лондонским «Тоттенхэмом». Встреча должна была пройти 9 декабря, однако была отменена из-за вспышки Covid-19 в стане английского коллектива.

В ходе разбирательства УЕФА принял решение присудить команде Антонио Конте техническое поражение со счетом 0:3.

По итогам групповой стадии Лиги конференций «Ренн» финишировал на первом месте в квартете, а «Тоттенхэм» занял третью позицию и завершил свое участие в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ренн УЕФА
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