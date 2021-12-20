УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче с «Ренном»

В УЕФА приняли решение по судьбе несостоявшегося поединка группового этапа Лиги конференций между французским «Ренном» и лондонским «Тоттенхэмом». Встреча должна была пройти 9 декабря, однако была отменена из-за вспышки Covid-19 в стане английского коллектива.

В ходе разбирательства УЕФА принял решение присудить команде Антонио Конте техническое поражение со счетом 0:3.

По итогам групповой стадии Лиги конференций «Ренн» финишировал на первом месте в квартете, а «Тоттенхэм» занял третью позицию и завершил свое участие в еврокубках.