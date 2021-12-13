«Карабах» и «Лестер» узнали соперников в Лиге конференций

В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка стыковых игр Лиги конференций. На этой стадии команды, которые заняли вторые места в группах, играют против команд, которые понизились до Лиги конференций или Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки были сформированы такие пары:

«Марсель» - «Карабах»;

ПСВ – «Маккаби» Тель-Авив;

«Фенербахче» - «Славия»;

«Мидтьюлланн» - ПАОК;

«Лестер» - «Раннерс»;

«Селтик» - «Будё-Глимт»;

«Спарта» - «Партизан»;

«Рапид» - «Витесс» или «Тоттенхэм».

УЕФА предстоит принять решение по матчу «Тоттенхэм» - «Ренн», который не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе английской команды. Скорее всего, лондонцам засчитают поражение, и в плей-офф окажется «Витесс».

Стыковые матчи Лиги конференций пройдут 17 и 24 февраля. Победители выйдут в 1/8 финала, куда уже попали команды, которые заняли первые места на групповой стадии.