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Лига конференций

«Карабах» и «Лестер» узнали соперников в Лиге конференций

13 Декабря 2021 • 16:33 Комментировать

В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка стыковых игр Лиги конференций. На этой стадии команды, которые заняли вторые места в группах, играют против команд, которые понизились до Лиги конференций или Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки были сформированы такие пары:

«Марсель» - «Карабах»;

ПСВ – «Маккаби» Тель-Авив;

«Фенербахче» - «Славия»;

«Мидтьюлланн» - ПАОК;

«Лестер» - «Раннерс»;

«Селтик» - «Будё-Глимт»;

«Спарта» - «Партизан»;

«Рапид» - «Витесс» или «Тоттенхэм».

УЕФА предстоит принять решение по матчу «Тоттенхэм» - «Ренн», который не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе английской команды. Скорее всего, лондонцам засчитают поражение, и в плей-офф окажется «Витесс».

Стыковые матчи Лиги конференций пройдут 17 и 24 февраля. Победители выйдут в 1/8 финала, куда уже попали команды, которые заняли первые места на групповой стадии.

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Лестер Карабах
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