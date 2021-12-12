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Лига конференций

​Азербайджанские «скакуны» ждут соперника: жеребьёвка Лиги конференций

12 Декабря 2021 • 20:44 Комментировать

Продолжаем привыкать к тому, что еврокубковых турниров теперь три. В понедельник вслед за жеребьёвками Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится жеребьёвка Лиги конференций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями грядущей церемонии.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря. Мероприятие начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за церемонией в режиме онлайн можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Кто сыграет в стыковых матчах

Стыковые матчи Лиги конференций будут предварять стадию 1/8 финала, куда сразу отправились победители групп. В стыковых же играх сыграют команды, которые в группах заняли вторые места, против команд, которые понизились из Лиги Европы. Среди участников стыков выделяется «Лестер», против которого осенью играл «Спартак». Также отметил представителя Азербайджана в лице «Карабаха». «Скакуны» надеются на удачный жребий.

Посев команд

Посев команд для жеребьёвки предельно прост. Вторые места групп Лиги конференций получили статус сеяных, а третьи места групп Лиги Европы – статус несеяных. Стоит сказать, что одна из позиций в списке сеяных пока вакантна, поскольку УЕФА ещё не принял решение по матчу «Тоттенхэм» - «Ренн». Скорее всего, «шпорам» засчитают поражение из-за несостоявшегося по их вине матча на фоне вспышки коронавируса, и в плей-офф официально выйдет «Витесс».

Сеяные Несеяные
Будё-Глимт Лестер
Карабах Мидтьюлланд
Маккаби Тель-Авив Марсель
ПАОК ПСВ
Партизан Рапид
Раннерс Селтик
Славия Спарта
Витесс или Тоттенхэм* Фенербахче

*- УЕФА должен принять решение по матчу «Тоттенхэм» - «Ренн». Вероятно, англичанам засчитают поражение, и в плей-офф выйдет «Витесс».

 

Процедура жеребьёвки

Процедура жеребьёвки понятна – команды из числа несеяных будут попадать на команды из числа сеяных. Ограничение лишь одно – друг с другом на этой стадии не могут сыграть команды из одной страны.

Когда пройдут матчи

Первые стыковые матчи Лиги конференций пройдут 17 февраля, а ответные – 24 февраля. Сеяные команды проведут ответный поединок на своём поле.

Стоит напомнить, что с этого сезона в еврокубках не работает правило гостевого гола.

Кто уже попал в 1/8 финала

Через стыковые матчи будут разыграны 8 путёвок в 1/8 финала. Билеты туда за счёт первого места в группах уже получили ЛАСК, «Гент», «Рома», АЗ, «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн» и «Базель». Жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций запланирована на 25 февраля.

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