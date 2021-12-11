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Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» не состоится

11 Декабря 2021 • 13:24 Комментировать (1)
Тоттенхэм
0:0
Ренн
отменен

Поединок заключительного тура групповой стадии Лиги конференций между лондонским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном» не будет сыгран. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Решение по результату встречи примет дисциплинарный комитет организации.

Напомним, что матч должен был состояться в четверг, 9 декабря, однако был отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане английского клуба. Шестеро игроков «шпор» сдали положительный тест на Covid-19.

«Ренн» занимает в группе G первое место с 11 очками, а «Тоттенхэм», набравший семь баллов, располагается на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ренн
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ТОТТЕНХЭМ РЕНН
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Комментарии (1)
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BESTJuventus21
11 Декабря 2021 в 13:32
технарь тоттенщиту. почему не сыграли теми кто есть? антиваксеры ссаные.
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