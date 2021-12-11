Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» не состоится

Поединок заключительного тура групповой стадии Лиги конференций между лондонским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном» не будет сыгран. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Решение по результату встречи примет дисциплинарный комитет организации.

Напомним, что матч должен был состояться в четверг, 9 декабря, однако был отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане английского клуба. Шестеро игроков «шпор» сдали положительный тест на Covid-19.

«Ренн» занимает в группе G первое место с 11 очками, а «Тоттенхэм», набравший семь баллов, располагается на третьей строчке.