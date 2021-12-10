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Лига конференций

​Моуринью обратился к украинской «Заре»

10 Декабря 2021 • 19:22 Комментировать (1)
Заря
1:1
Будё-Глимт
окончен

В четверг вечером «Рома» обыграла на выезде софийский ЦСКА со счётом 3:2. Команда Жозе Моуринью заняла первое место в своей группе Лиге конференций и теперь начнёт путь в плей-офф с 1/8 финала. Выходу «Ромы» на первую строчку поспособствовала «Заря», которая дома сыграла вничью с клубом «Будё-Глимт» (1:1). При этом луганчане уже не имели турнирной мотивации. Жозе Моуринью оставил комментарий на страничке украинского клуба в «Инстаграме».

«Спасибо за вашу честность в попытке выиграть матч. То же самое касается ЦСКА в игре с нами. Это футбол, который мы все любим. Я желаю вам всего наилучшего», - написал Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Заря
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ЗАРЯ БУДЁ-ГЛИМТ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
10 Декабря 2021 в 20:08
Подбросил бы что ли винца с сырком да ветчинкой к Новому году :)))
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