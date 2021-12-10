​Моуринью обратился к украинской «Заре»

В четверг вечером «Рома» обыграла на выезде софийский ЦСКА со счётом 3:2. Команда Жозе Моуринью заняла первое место в своей группе Лиге конференций и теперь начнёт путь в плей-офф с 1/8 финала. Выходу «Ромы» на первую строчку поспособствовала «Заря», которая дома сыграла вничью с клубом «Будё-Глимт» (1:1). При этом луганчане уже не имели турнирной мотивации. Жозе Моуринью оставил комментарий на страничке украинского клуба в «Инстаграме».

«Спасибо за вашу честность в попытке выиграть матч. То же самое касается ЦСКА в игре с нами. Это футбол, который мы все любим. Я желаю вам всего наилучшего», - написал Моуринью.