Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» в Лиге конференций не состоится из-за вспышки коронавируса у англичан

УЕФА одобрила запрос «Тоттенхэма» на перенос матча с «Ренном» в Лиге конференций – в составе лондонцев произошла вспышка коронавируса, из-за чего из строя выбили сразу 13 футболистов. Таким образом, за сутки до начала встречи в распоряжении Антонио Конте осталось всего лишь десять здоровых полевых игроков.

Как следствие, теперь стороны будут обсуждать новую дату проведения поединка. Что касается лондонского клуба, то «шпоры» закроют тренировочную зону первой команды на своей базе.

К слову, ранее Конте уже высказывал свою позицию на этот счет, признав, что в коллективе обеспокоены сложившейся ситуацией.