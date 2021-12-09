Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» в Лиге конференций не состоится из-за вспышки коронавируса у англичан

09 Декабря 2021 • 00:23 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Ренн
отменен

УЕФА одобрила запрос «Тоттенхэма» на перенос матча с «Ренном» в Лиге конференций – в составе лондонцев произошла вспышка коронавируса, из-за чего из строя выбили сразу 13 футболистов. Таким образом, за сутки до начала встречи в распоряжении Антонио Конте осталось всего лишь десять здоровых полевых игроков.

Как следствие, теперь стороны будут обсуждать новую дату проведения поединка. Что касается лондонского клуба, то «шпоры» закроют тренировочную зону первой команды на своей базе.

К слову, ранее Конте уже высказывал свою позицию на этот счет, признав, что в коллективе обеспокоены сложившейся ситуацией.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ренн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.12  20:45 ЛАСК ... ХИК 1.48 4.4 6.2
09.12  20:45 Гент ... Флора Таллин 1.35 5.2 7.6
09.12  20:45 Алашкерт ... Маккаби Тель-Авив 5 4.2 1.58
09.12  20:45 АЗ Алкмаар ... Раннерс 1.99 3.55 3.5
09.12  20:45 Заря ... Будё-Глимт
09.12  20:45 ЧФР Клуж ... Яблонец 2.6 3.35 2.6
09.12  20:45 Партизан ... Анортосис 1.51 4.1 6
09.12  20:45 ЦСКА София ... Рома 5.6 4.3 1.51
09.12  23:00 Фейеноорд ... Маккаби Хайфа 1.55 4.1 5.4
09.12  23:00 Витесс ... Мура
09.12  23:00 Омония ... Кайрат 1.9 3.65 3.75
09.12  23:00 ПАОК ... Линкольн 1.05 11 35
09.12  23:00 Унион Берлин ... Славия Прага 1.99 3.55 3.5
09.12  23:00 Копенгаген ... Слован Братислава 1.61 4 5
09.12  23:00 Базель ... Карабах 1.83 3.7 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
00:23 · Лига конференций УЕФА
Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» в Лиге конференций не состоится из-за вспышки коронавируса у англичан
08 Декабря
19:36 · Лига конференций УЕФА
Моуринью: «COVID, травмы и дисквалификации, всё это вместе - перебор»
07 Декабря
19:50 · Лига конференций УЕФА
​В УЕФА прокомментировали ситуацию с матчем «Тоттенхэм» - «Ренн»
09:26 · Лига конференций УЕФА
​В «Тоттенхэме» зафиксирована вспышка коронавируса перед матчем в Лиге конференций
26 Ноября
09:19 · Лига чемпионов
Впервые за 14 лет украинские клубы не пробились в евровесну 10
08:35 · Лига конференций УЕФА
Моуринью: «Заря» - команда не самого высокого уровня, мы могли забить 6-7 голов»
00:57 · Лига конференций УЕФА
«Заря» разгромлена «Ромой», все украинские клубы остались без плей-офф
25 Ноября
23:47 · Лига конференций УЕФА
Первое поражение Конте в «Тоттенхэме» - видео 1 видео
23:27 · Лига конференций УЕФА
Конте: «Понадобится время, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на привычные позиции»
23:04 · Лига Европы
«Лацио», «Монако», «Вест Хэм» и другие: все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
22:43 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» упустил победу в матче с «Омонией», «Алашкерт» проиграл в пятый раз
22:41 · Лига Европы
«Вест Хэм» победил в Австрии, «Тоттенхэм» в меньшинстве упустил ничью с «Мурой»
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Рома» - «Заря» - 4:0 (закончен) 1
21:52 · Лига конференций УЕФА
Гус Тиль получил прямую красную карточку в матче Лиги конференций
20:26 · Лига конференций УЕФА
Вагнер Лав забил в прощальном матче, но «Кайрат» всё равно проиграл «Базелю»
Все новости
Рекомендуем