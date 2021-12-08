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Моуринью: «COVID, травмы и дисквалификации, всё это вместе - перебор»

08 Декабря 2021 • 19:36 Комментировать
ЦСКА София
...
Рома
8.00 4.90 1.38
09.12 20:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на кадровые проблемы перед заключительным матчем Лиги конференций против софийского ЦСКА.

- Мы знаем наши проблемы. Из-за обилия травм в данный момент потеря каждого следующего игрока становится катастрофой.  Мы также вынуждены дать отдохнуть некоторым футболистам. Могу сейчас уже сказать, что Руй Патрисиу, Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян этот матч пропустят, - заявил тренер на пресс-конференции.

- COVID, травмы и дисквалификации, всё это вместе - перебор, особенно когда играешь против таких команд, как «Интер», - добавил Моуринью.

В зависимости от результата параллельного матча «Рома» может выиграть свою группу или занять второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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