Моуринью: «COVID, травмы и дисквалификации, всё это вместе - перебор»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на кадровые проблемы перед заключительным матчем Лиги конференций против софийского ЦСКА.

- Мы знаем наши проблемы. Из-за обилия травм в данный момент потеря каждого следующего игрока становится катастрофой. Мы также вынуждены дать отдохнуть некоторым футболистам. Могу сейчас уже сказать, что Руй Патрисиу, Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян этот матч пропустят, - заявил тренер на пресс-конференции.

- COVID, травмы и дисквалификации, всё это вместе - перебор, особенно когда играешь против таких команд, как «Интер», - добавил Моуринью.

В зависимости от результата параллельного матча «Рома» может выиграть свою группу или занять второе место.