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Лига конференций

​В УЕФА прокомментировали ситуацию с матчем «Тоттенхэм» - «Ренн»

07 Декабря 2021 • 19:50 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ренн
1.30 5.30 9.50
09.12 23:00
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Вспышка коронавируса в «Тоттенхэме» ставит под сомнение проведение матча Лиги конференций между лондонским клубом и «Ренном». Впрочем, в УЕФА пока не рассматривают вариант с переносом игры.

«Матч должен пройти по расписанию», - комментарий УЕФА на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист BBC Саймон Стоун.

Ранее появлялась информация о том, что «Тоттенхэм» может попросить перенести матч чемпионата Англии против «Брайтона», который запланирован на ближайшее воскресенье, 12 декабря.  

«Тоттенхэм» и «Ренн» должны начать очный матч 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

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Тоттенхэм Ренн
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