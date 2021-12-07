​В УЕФА прокомментировали ситуацию с матчем «Тоттенхэм» - «Ренн»

Вспышка коронавируса в «Тоттенхэме» ставит под сомнение проведение матча Лиги конференций между лондонским клубом и «Ренном». Впрочем, в УЕФА пока не рассматривают вариант с переносом игры.

«Матч должен пройти по расписанию», - комментарий УЕФА на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист BBC Саймон Стоун.

Ранее появлялась информация о том, что «Тоттенхэм» может попросить перенести матч чемпионата Англии против «Брайтона», который запланирован на ближайшее воскресенье, 12 декабря.

«Тоттенхэм» и «Ренн» должны начать очный матч 9 декабря в 23:00 по московскому времени.