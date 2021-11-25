Конте: «Понадобится время, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на привычные позиции»

«Тоттенхэм» нестабильно играет как в чемпионате Англии, так и в Лиге конференций. В матче пятого тура «шпоры» проиграли в Словакии «Муре» (1:2), пропустив на последней минуте. При этом британцы играли около часа в меньшинстве.

- Плохое поражение. Наша игра была никакая, - заявил Конте УЕФА. - Мы осознаем, что впереди еще много работы. Но мы находимся в непростой ситуации. Нужно сохранять терпение на пути к улучшению. Мы слабо сыграли технически, тактически, а также психологически. Понадобится время, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на привычные позиции.

Напомним, что это первое поражение «шпор» при Антони Конте. Итальянский наставник встал у руля команды вместо Нуну Эшпириту Санту.