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Лига конференций

Конте: «Понадобится время, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на привычные позиции»

25 Ноября 2021 • 23:27 Комментировать
Мура
2:1
Тоттенхэм
окончен

«Тоттенхэм» нестабильно играет как в чемпионате Англии, так и в Лиге конференций. В матче пятого тура «шпоры» проиграли в Словакии «Муре» (1:2), пропустив на последней минуте. При этом британцы играли около часа в меньшинстве.

- Плохое поражение. Наша игра была никакая, - заявил Конте УЕФА. - Мы осознаем, что впереди еще много работы. Но мы находимся в непростой ситуации. Нужно сохранять терпение на пути к улучшению. Мы слабо сыграли технически, тактически, а также психологически. Понадобится время, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на привычные позиции.

Напомним, что это первое поражение «шпор» при Антони Конте. Итальянский наставник встал у руля команды вместо Нуну Эшпириту Санту.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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