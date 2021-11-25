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Лига конференций

Гус Тиль получил прямую красную карточку в матче Лиги конференций

25 Ноября 2021 • 21:52 Комментировать
Славия Прага
2:2
Фейеноорд
окончен

Лидер «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», стал антигероем матча со «Славией» в Лиге конференций УЕФА. На 36-й минуте матча лидеров группы Е Тиль в борьбе за мяч у чужой штрафной неоправданно жестко сыграл сзади против защитника и немедленно увидел перед собой красную карточку. Первый тайм в этом поединке завершился со счетом 1:1. Ничейный результат гарантирует «Фейеноорду» первое место.

Это 23-й матч Тиля в текущем сезоне, в его активе 14 голов и два ассиста. Арендный контракт рассчитан до лета 2022 года. Добавим, что отличная форма позволила Тилю вызываться в сборную Голландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Гус Тиль
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