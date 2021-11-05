Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 252 Комментарии
Лига конференций

Эль-Шаарави: «Рома» дала отпор «Будё-Глимту»

05 Ноября 2021 • 15:48 Комментировать
Рома
2:2
Будё-Глимт
окончен

Норвежский «Будё-Глимт» стал настоящей сенсацией группового этапа Лиги конференций УЕФА, сумев в двух поединках не проиграть «Роме» Жозе Моуринью. Полузащитник римлян Стефан Эль-Шаарави признал, что соперник удивил своей заряженностью и уровнем игры.

«Конечно, была задача выиграть. Норвежцы дважды выходили вперед, что немного сломало наши планы. Несмотря на это, считаю, что мы смогли дать им отпор. Если будем более решительными в завершающих стадиях атак, то сможем рассчитывать и на победы», - поделился итальянец в интервью пресс-службе клуба.

Отметим, что «Рома» до сих не гарантировала себе выход в раунд плей-офф, расположившись на второй строчке в квартете.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Стефан Эль-Шаарави Будё-Глимт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Ноября
15:48 · Лига конференций УЕФА
Эль-Шаарави: «Рома» дала отпор «Будё-Глимту»
14:26 · Лига конференций УЕФА
Моуринью обвинил арбитра в ничьей «Ромы» с «Будё-Глимтом»
09:48 · Лига конференций УЕФА
Конте прокомментировал дебютную победу в «Тоттенхэме» 1
00:57 · Лига конференций УЕФА
«Рома» снова не обыграла норвежцев, «Тоттенхэм» добыл первую победу после прихода Конте 1
04 Ноября
22:40 · Лига конференций УЕФА
«Заря» дожала софийский ЦСКА, «Алашкерт» проиграл в Австрии
22:32 · Лига конференций УЕФА
«Тоттенхэм» - «Витесс» - 3:2 (закончен)
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Рома» - «Будё-Глимт» - 2:2 (закончен)
20:52 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» обыграл «Кайрат» и фактически вышел в плей-офф
19:36 · Лига конференций УЕФА
Футболист «Карабаха» заставил переживать за своё здоровье в игре с «Кайратом»
12:51 · Лига конференций УЕФА
​Конте получил рабочую визу и может начать работу с «Тоттенхэмом»
03 Ноября
17:20 · Лига конференций УЕФА
​Моуринью вспомнил о поражении 1:6
02 Ноября
21:49 · Лига конференций УЕФА
Конте может пропустить ближайший матч «Тоттенхэма» 1
22 Октября
16:54 · Лига конференций УЕФА
​Фанаты «Ромы» не приняли футболку Пеллегрини после позора в Лиге конференций 1
11:51 · Италия. Серия А
Между футболистами и фанатами «Ромы» случился конфликт видео
09:19 · Лига конференций УЕФА
Нуну Санту – о поражении от «Витесса»: «Тоттенхэм» ещё может исправить ситуацию»
Все новости
Рекомендуем