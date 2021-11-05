Эль-Шаарави: «Рома» дала отпор «Будё-Глимту»

Норвежский «Будё-Глимт» стал настоящей сенсацией группового этапа Лиги конференций УЕФА, сумев в двух поединках не проиграть «Роме» Жозе Моуринью. Полузащитник римлян Стефан Эль-Шаарави признал, что соперник удивил своей заряженностью и уровнем игры.

«Конечно, была задача выиграть. Норвежцы дважды выходили вперед, что немного сломало наши планы. Несмотря на это, считаю, что мы смогли дать им отпор. Если будем более решительными в завершающих стадиях атак, то сможем рассчитывать и на победы», - поделился итальянец в интервью пресс-службе клуба.

Отметим, что «Рома» до сих не гарантировала себе выход в раунд плей-офф, расположившись на второй строчке в квартете.