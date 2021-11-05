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Лига конференций

Моуринью обвинил арбитра в ничьей «Ромы» с «Будё-Глимтом»

05 Ноября 2021 • 14:26 Комментировать
Рома
2:2
Будё-Глимт
окончен

Вчера, 4-го ноября, «Рома» во второй раз кряду не смогла переиграть норвежский «Будё-Глимт» в рамках Лиги конференций УЕФА. Римляне свели матч к результативной ничьей, оставшись на второй строчке в своем квартете.

Главный тренер команды Жозе Моуринью рассказал, что помешало его подопечным добыть три пункта. По словам португальского специалиста, на итоговый результат повлияла работа судьей и невезение.

«Сколько очков мы уже потеряли из-за арбитров? Не знаю, как долго это может продолжаться. У соперника за весь поединок два удара, которые и завершились голом. Наши же попытки даже на пальцах не сосчитать. При этом, в нашу пользу должны были быть назначены два пенальти», - пожаловался «особенный» на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Будё-Глимт
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