Моуринью обвинил арбитра в ничьей «Ромы» с «Будё-Глимтом»

Вчера, 4-го ноября, «Рома» во второй раз кряду не смогла переиграть норвежский «Будё-Глимт» в рамках Лиги конференций УЕФА. Римляне свели матч к результативной ничьей, оставшись на второй строчке в своем квартете.

Главный тренер команды Жозе Моуринью рассказал, что помешало его подопечным добыть три пункта. По словам португальского специалиста, на итоговый результат повлияла работа судьей и невезение.

«Сколько очков мы уже потеряли из-за арбитров? Не знаю, как долго это может продолжаться. У соперника за весь поединок два удара, которые и завершились голом. Наши же попытки даже на пальцах не сосчитать. При этом, в нашу пользу должны были быть назначены два пенальти», - пожаловался «особенный» на послематчевой пресс-конференции.