«Заря» дожала софийский ЦСКА, «Алашкерт» проиграл в Австрии

Как и две недели назад, луганская «Заря» провела непростой матч против софийского ЦСКА, но отпраздновала победу, правда, сегодня со счетом 1:0. Украинцы вырвали три очка в концовке, на 87-й результативный удар нанес Шахаб Захеди, а на 90-й - Аллахьяр. Этот успех позволил «Заре» настичь «Рому» с 6 очками, лидирует «Будё-Глимт» (7).
Армянский «Алашкерт» не смог ничего поделать против ЛАСКа и уступил 0:2, при этом не оставив себе ни шанса на евровесну.
Протокол игры
|Заря
|2:0
|ЦСКА София
|(1:0) Захеди Шахаб 87'
|(2:0) Сайяд Аллахьяр 90'
Мацапура Дмитрий • Снурницын Игорь • Имереков Максим • Вернидуб Виталий • Фаворов Денис • Булеца Сергей • Цвек Ловро • Хомченовский Дмитрий • Лунёв Максим • Захеди Шахаб • Сайяд Аллахьяр
Запасные: Алефиренко Даниил • Фагундес Кристиан • Жилкин Антон • Леовижилду • Сапутин Александр • Гладкий Александр
Бузатто Густаво • Мазику Брэдли • Лам Томас • Матей Юрген • Турицов Иван • Вилдсхут Янник • Жеферсон Телес • Яга Амос • Йомов Георгий • Кери Грэм • Кайседо Хорди
Запасные: Галабов Пламен • Бай Йоан • Евтимов Димитар • Ахмедов Ахмед • Чатакович Хамза • Дончев Асен • Мухар Карло • Крастев Калоян • Варела Федерико
04 ноября. Стадион "Славутич-Арена".
Протокол игры
|(1:0) Накамура Кейто 12'
|(2:0) Накамура Кейто 87'
04 ноября. Стадион "Raiffeisen Arena".