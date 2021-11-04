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«Заря» дожала софийский ЦСКА, «Алашкерт» проиграл в Австрии

04 Ноября 2021 • 22:40 Комментировать
ЛАСК
2:0
Алашкерт
окончен

Как и две недели назад, луганская «Заря» провела непростой матч против софийского ЦСКА, но отпраздновала победу, правда, сегодня со счетом 1:0. Украинцы вырвали три очка в концовке, на 87-й результативный удар нанес Шахаб Захеди, а на 90-й - Аллахьяр. Этот успех позволил «Заре» настичь «Рому» с 6 очками, лидирует «Будё-Глимт» (7).

Армянский «Алашкерт» не смог ничего поделать против ЛАСКа и уступил 0:2, при этом не оставив себе ни шанса на евровесну.

Протокол игры  
Заря 2:0 ЦСКА София
(1:0) Захеди Шахаб 87'    
(2:0) Сайяд Аллахьяр 90'    
Мацапура Дмитрий Снурницын Игорь Имереков Максим Вернидуб Виталий Фаворов Денис Булеца Сергей Цвек Ловро Хомченовский Дмитрий Лунёв Максим Захеди Шахаб Сайяд Аллахьяр
Запасные: Алефиренко Даниил Фагундес Кристиан Жилкин Антон Леовижилду Сапутин Александр Гладкий Александр
Бузатто Густаво Мазику Брэдли Лам Томас Матей Юрген Турицов Иван Вилдсхут Янник Жеферсон Телес Яга Амос Йомов Георгий Кери Грэм Кайседо Хорди
Запасные: Галабов Пламен Бай Йоан Евтимов Димитар Ахмедов Ахмед Чатакович Хамза Дончев Асен Мухар Карло Крастев Калоян Варела Федерико
04 ноября. Стадион "Славутич-Арена".

 

Протокол игры  
ЛАСК 2:0 Алашкерт
(1:0) Накамура Кейто 12'    
(2:0) Накамура Кейто 87'    
Шлагер Александер Реннер Рене Поцманн Марвин Люкенедер Феликс Хон Хён-Сок Михорль Петер Гойгингер Томас Хорват Саша Накамура Кейто Моншайн Кристоф Шмидт Александер
Юрченко Давид Восканян Тарон Болевич Деян Крючков Владислав Овсепян Румян Безекур Винсент Камара Папе Папикян Агван Григорян Артак II Эмбало Хосе Михайлович Бранко
04 ноября. Стадион "Raiffeisen Arena".

 

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Заря Алашкерт
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окончен Флора Таллин 2:2 Анортосис
окончен Кайрат 1:2 Карабах
окончен ЛАСК 2:0 Алашкерт
окончен АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж
окончен Омония 1:1 Базель
окончен Заря 2:0 ЦСКА София
окончен Раннерс 2:2 Яблонец
окончен Линкольн 1:4 Слован Братислава
окончен Маккаби Тель-Авив 3:0 ХИК
окончен Гент 1:1 Партизан
Идет 41 минута Славия Прага 0:0 Маккаби Хайфа 1.55 4 5.8
Идет 40 минута ПАОК 1:1 Копенгаген 2.17 3.4 3.15
Идет 40 минута Унион Берлин 0:1 Фейеноорд 2.06 3.55 3.3
Идет 41 минута Тоттенхэм 3:2 Витесс 1.41 4.6 6.8
Идет 41 минута Рома 0:0 Будё-Глимт
Идет 40 минута Ренн 0:0 Мура 1.13 7.8 19
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Сегодня, 04 Ноября
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