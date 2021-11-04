«Заря» дожала софийский ЦСКА, «Алашкерт» проиграл в Австрии

Как и две недели назад, луганская «Заря» провела непростой матч против софийского ЦСКА, но отпраздновала победу, правда, сегодня со счетом 1:0. Украинцы вырвали три очка в концовке, на 87-й результативный удар нанес Шахаб Захеди, а на 90-й - Аллахьяр. Этот успех позволил «Заре» настичь «Рому» с 6 очками, лидирует «Будё-Глимт» (7).

Армянский «Алашкерт» не смог ничего поделать против ЛАСКа и уступил 0:2, при этом не оставив себе ни шанса на евровесну.