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Лига конференций

Футболист «Карабаха» заставил переживать за своё здоровье в игре с «Кайратом»

04 Ноября 2021 • 19:36 Комментировать
Кайрат
1:2
Карабах
окончен

Неприятный эпизод произошёл в средине первого тайма матча Лиги конференций между «Кайратом» и «Карабахом». Игрок азербайджанской команды Кади после жёсткого стыка рухнул на газон. К футболисту бросились его партнёры по команде, которые помогали футболисту не проглотить язык. За здоровье Кади стало тревожно, но, к счастью, он быстро пришёл в себя. Игроку «Карабаха» даже не понадобилась замена, он продолжает игру.

Следить за ходом поединка между «Кайратом» и «Карабахом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма на табло стадиона горят нули.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Кади
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