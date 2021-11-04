Футболист «Карабаха» заставил переживать за своё здоровье в игре с «Кайратом»

Неприятный эпизод произошёл в средине первого тайма матча Лиги конференций между «Кайратом» и «Карабахом». Игрок азербайджанской команды Кади после жёсткого стыка рухнул на газон. К футболисту бросились его партнёры по команде, которые помогали футболисту не проглотить язык. За здоровье Кади стало тревожно, но, к счастью, он быстро пришёл в себя. Игроку «Карабаха» даже не понадобилась замена, он продолжает игру.

Следить за ходом поединка между «Кайратом» и «Карабахом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма на табло стадиона горят нули.