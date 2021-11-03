​Моуринью вспомнил о поражении 1:6

В четверг вечером «Рома» проведёт домашний матч Лиги конференций против клуба «Будё-Глимт». Две недели назад команды встречались в Норвегии, и подопечные Жозе Моуринью проиграли со счётом 1:6. В среду на пресс-конференции португальский тренер вспомнил о той игре.

«Все мы тогда допустили ошибки. Я не хочу говорить, что кто-то один сделал что-то неправильно. Мы проиграли как команда, а завтра хотим победить как команда.

Завтра у нас явно будет другой состав. В первой игре я боялся всего: поля, усталости и так далее. Я был неправ, мы все допустили ошибки», - сказал Моуринью.

Напомним, что поражение 1:6 в Норвегии стало для Жозе Моуринью крупнейшим в карьере.