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Лига конференций

​Моуринью вспомнил о поражении 1:6

03 Ноября 2021 • 17:20 Комментировать
Рома
...
Будё-Глимт
04.11 23:00

В четверг вечером «Рома» проведёт домашний матч Лиги конференций против клуба «Будё-Глимт». Две недели назад команды встречались в Норвегии, и подопечные Жозе Моуринью проиграли со счётом 1:6. В среду на пресс-конференции португальский тренер вспомнил о той игре.

«Все мы тогда допустили ошибки. Я не хочу говорить, что кто-то один сделал что-то неправильно. Мы проиграли как команда,  а завтра хотим победить как команда.

Завтра у нас явно будет другой состав. В первой игре я боялся всего: поля, усталости и так далее. Я был неправ, мы все допустили ошибки», - сказал Моуринью.

Напомним, что поражение 1:6 в Норвегии стало для Жозе Моуринью крупнейшим в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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