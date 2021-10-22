Нуну Санту – о поражении от «Витесса»: «Тоттенхэм» ещё может исправить ситуацию»

Вчера «Тоттенхэм» неожиданно минимально проиграл на выезде голландскому «Витессу» в Лиге конференций УЕФА. Таким образом, лондонцы оказались лишь на третьей строчке в своей группе, поставив под сомнения возможный выход в раунд плей-офф.

Впрочем, главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту призвал не делать преждевременных выводов. Он уверен, что «шпорам» удастся исправить ситуацию.

«Лига конференция – хороший шанс, чтобы молодые игроки себя проявили. У нас еще будут ответные встречи со всеми соперниками, там мы сможем наверстать упущенное», - прокомментировал португалец поражение в интервью для пресс-службы клуба.